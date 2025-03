Nouvelle donne

IA, généralisation de l’open source et fin du monopole technologique : vers l’ère du compagnonnage cognitif ?

L’open source redistribue les cartes dans la course à l’intelligence artificielle. Alors que la puissance brute devient accessible à tous, la véritable bataille s’engage ailleurs : créer du lien, de la confiance et une relation durable avec l’utilisateur. Le compagnonnage cognitif pourrait bien devenir la nouvelle frontière stratégique… et la dernière source de valeur pour les géants de la tech.