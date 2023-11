IA : derrière le cas Sam Altman, la nouvelle guerre des mondes entre techno optimistes et pessimistes

Sam Altman va réintégrer OpenAI après avoir été licencié quelques jours plus tôt.

OpenAI a annoncé, ce mercredi, le retour à sa tête de son cofondateur Sam Altman. Le monde de l’IA est de plus en plus divisé en deux camps avec les techno-optimistes qui estiment que le développement de l'IA doit être libre et accéléré et les pessimistes qui considèrent que l'IA doit être réglementée en raison de sa dangerosité.

Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.

Atlantico : Vendredi 17 novembre, Sam Altman, co-fondateur et patron d'Open IA, a été soudainement limogé par le conseil d'administration de l'entreprise. Peu après, le géant Microsoft s’est jeté sur l’occasion pour l’embaucher. OpenAI a annoncé mercredi 22 novembre avoir trouvé un accord pour faire revenir à sa tête Sam Altman... Que sait-on de cette affaire, à ce jour ?

Daniel Ichbiah : Le conseil d’administration d'OpenAI est composé de six personnes, dont Ilya Sutskever, la personne à l’origine du putsch, Greg Brockman et bien sûr Sam Altman. Trois autres individus sont externes à l'entreprise. À l’origine, Sam Altman, issu du monde des affaires, avait créé une entreprise finançant des start-ups. Sutskever fait partie des chercheurs en faveur de la régulation de l'IA, tandis qu'Altman souhaite développer l'intelligence artificielle pour rivaliser avec Google, Facebook et Amazon. Ainsi, d'importantes différences philosophiques existent au sein du conseil d'administration. Ce qui est certain, c’est que Ilya Sutskever, qui a poussé Altman vers la sortie, pourrait regretter son geste face à l'appel de quelque 500 employés menaçant de démissionner pour rejoindre Microsoft.

Derrière le cas Sam Altman, une nouvelle guerre des mondes semble ouverte. D'un côté, les techno-optimistes estiment que le développement de l'IA doit être libre, mais aussi accéléré. De l'autre, les pessimistes considèrent que l'IA doit être réglementée en raison de sa dangerosité. Quelles sont les différences entre ces deux camps ?

OpenAI a été créée en 2015, à une époque où de nombreuses personnes commençaient à s'inquiéter des dérives potentielles de l'IA, parmi lesquelles Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking. Sam Altman rêvait d'une IA bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, mais il semble avoir été emporté par l'enthousiasme de son aventure sans parvenir à s'arrêter.

Certains estiment que l'IA améliorera la vie d'une partie de la population, tout en la rendant moins agréable pour d'autres, à l'instar de nombreuses innovations technologiques majeures comme Internet. La question fondamentale réside donc dans le fait de savoir si l'IA facilitera la vie de plus d'individus qu'elle ne la compliquera. Bien que de nombreuses personnes reconnaissent les dommages potentiels de ces technologies, les innovateurs voient tout le bonheur qu'elles peuvent apporter au monde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, freiner l'IA semble de moins en moins envisageable. Si les États-Unis imposent des régulations trop strictes, la Chine pourrait prendre l'avantage sur le reste du monde. Bien que certaines personnes pensent que ces technologies sont dangereuses, il faut impérativement garder la main dessus de manière à mieux les contrôler.

Quel est le positionnement de Sam Altman quant à l’IA ?

Sam Altman est pleinement conscient des risques liés à l’IA. Cependant, il est pris dans l'effervescence de la création d'une start-up désormais valorisée à 90 milliards de dollars. Dans ce domaine, la marge d'erreur est minime et la vigilance constante est impérative, incitant à une poursuite incessante de la création et de l’innovation.

Surtout, quel camp semble le plus en mesure de remporter cette nouvelle guerre des mondes ? Et avec quelles conséquences ?

Inévitablement, ceux qui favorisent le développement de l'Intelligence Artificielle semblent avoir le dessus. De plus, si les employés d'OpenAI mettent à exécution leurs menaces de démission, la survie de la société serait grandement compromise. Microsoft devrait toucher le gros lot et Google se lance à fond dans la course. Elon Musk et Amazon en font de même… La concurrence pour une part du gâteau semble inarrêtable. Il semble donc difficile d'imaginer comment ralentir cette course et si les États-Unis relâchent leur vigilance, les Chinois prendront la relève.

Cette montée de l’IA suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'emploi. Pourtant, le monde a connu d'autres révolutions tout aussi significatives. Notre société refuse de rester statique, elle est basée sur la compétition et l'innovation. Avec le développement actuel de l’IA, principalement à partir d'informations provenant des États-Unis, une américanisation des valeurs est à craindre. Enfin, une révolution sur le marché de l'emploi est inévitable, avec une croissance attendue des emplois créatifs et manuels.