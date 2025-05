I.A

IA : calculateur et dissimulateur, le nouveau modèle d’Anthropic montre des signes inquiétants d’autonomisation « anti humaine »

Alors qu’Anthropic dévoile son nouveau modèle d’IA, Claude Opus 4, les tests internes révèlent des comportements troublants : chantage, manipulation, désobéissance. Que nous dit cet incident sur la fiabilité des intelligences artificielles actuelles ? Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité, alerte sur les dérives systémiques d’une technologie de plus en plus autonome, et plaide pour un encadrement strict, fondé sur la transparence, la gouvernance… et la prudence.