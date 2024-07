Horizon : une saga américaine, chapitre 1.

L'AUTEUR

Aujourd’hui acteur, réalisateur, scénariste, producteur et chanteur, c’est d’abord par le métier de comédien que Kevin Michael Costner, né le 18 janvier 1955 en Californie, est entré dans le monde du cinéma. Ses débuts sont difficiles, mais il s’accroche. Sa ténacité finit par être récompensée : en 1985, il arrive à intégrer le casting de Silverado, son premier western, qui deviendra son genre de prédilection. Deux ans plus tard, Brian de Palma lui offre le premier rôle des Incorruptibles, Eliot Ness et c’est enfin le succès. Pendant des années, il n’arrêtera plus. En 1990, son ami Michael Blake sort son roman, Danse avec les loups. C’est le déclic : le comédien se lance dans la réalisation. L’épopée humaniste qu’il en tire, rencontre un succès foudroyant que viendront auréoler sept Oscars, dont celui du meilleur film.

Après ce qui restera sans doute le plus grand coup d’éclat de sa carrière, il alternera, aussi bien comme réalisateur (Postman et Open Range) que comme acteur (Robin des Bois, JFK, Bodyguard, un monde parfait, 3 Days to Kill…) , réussites et semi-échecs. Ces dernières années, le comédien-réalisateur, par ailleurs fou de musique country-rock, s’était fait plus silencieux, pris par l’écriture, la préparation et le financement d’Horizon, un western XXL de 4 volets, dont le premier sort aujourd’hui sur les écrans français, après avoir été présenté hors compétition au dernier festival de Cannes.