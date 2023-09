"Histoire du drapeau de France et d'ailleurs" de Bertrand Galimard Flavigny

Le drapeau ne s'est pas toujours appelé ainsi, le mot est même plutôt récent. Jadis, on parlait de bannière, fanion, gonfalon, penon, pavillon, étendard... L'auteur développe donc les nombreuses étapes de l'évolution de cet objet emblématique et symbolique, en fouillant la mythologie, l'histoire, et surtout d'innombrables textes anciens ou modernes. Il commence par l'Antiquité (des bas-reliefs témoignent de l'existence d'un bâton de ralliement, qui deviendra enseigne, hampe...) chez les Romains et les Gaulois.

L'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la France fut saint Martin, dont on se souvient que la chape (le manteau) fut partagée en deux et qu'elle aurait servi de bannière de guerre, brandie notamment à Poitiers en 732. Il rappelle l'importance de saint Denis où fut déposée l'oriflamme royale. Il survole ainsi les siècles, en détaillant les couleurs, les armoiries, les figures qui ornaient bannières et étendards. Un chapitre (le 8ème) est réservé à ceux de Jeanne d'Arc. Il mentionne les décrets royaux, en particulier ceux de Louis XIV qui entendait organiser régiments et bataillons. Il souligne enfin l'importance des couleurs, le blanc tout d'abord, l'apparition du bleu et du rouge jusqu'au drapeau national français adopté en 1880 après avoir connu bien des vicissitudes.

Les drapeaux étrangers sont également présentés : l'Union Jack, le pavillon du Canada, le Royal Standard du monarque britannique, les cinquante étoiles des Etats Unis, etc. Quant au drapeau européen, il n'a pas toujours été bleu (l'actuel date de 1955)... Sont alors présentés les drapeaux de la Belgique, de la Grèce nouvellement indépendante (1833) , de l'Italie (1861), de l'Allemagne (1871), du Portugal, de l'Ukraine et de Malte. On compte 254 drapeaux du monde dont 193 sont reconnus par les Nations Unies. Plusieurs régions restent fières de leur drapeau ainsi que certains mouvements ou associations.