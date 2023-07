"Heureuses nouvelles sur avions en papier" de Juan Marsé : une étrange passeuse de mémoire. Un roman empreint de poésie et de mystère

"Heureuses nouvelles sur avions en papier", de Juan Marsé, Ed. Christian Bourgeois,

Heureuses nouvelles sur avions en papier

De Juan Marsé

Christian Bourgois éditeur

Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

Parution le 09 février 2023

128 pages

17 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Les avions en papier sont ceux que jette Madame Pauli dans sa rue de Barcelone et que recueille Bruno avec l’assistance payante de deux adolescents miséreux. Madame Pauli est née en Pologne. Danseuse talentueuse, elle a fui le ghetto de Varsovie à 20 ans, protégée par un officier allemand. Elle a mené par la suite une belle carrière de danseuse à Barcelone. Bruno « est un adolescent silencieux et farouche ». Il vit avec sa mère Ruth, dans le même immeuble que la fantasque Madame Pauli. Ruth et Bruno ont été abandonnés par Amador, un musicien hors-sol et ancien hippie adepte de religions orientales et de Feng shui.

Que signifient ces jets d’avions en papier, bientôt suivis de jets de croquettes ou de parapluie?

D’abord indifférent puis interloqué par le comportement de la vieille dame sur laquelle Ruth lui a demandé de veiller, Bruno comprend au fil du récit la quête de Madame Pauli. Son hostilité vis-à -vis de son père, dont il n’accepte pas la tentative de retour au foyer familial, fait place à la compassion puis à la naissance de l’amour filial.

POINTS FORTS

Dans ce court récit empreint de poésie et de mystère, Juan Marsé raconte avec talent et délicatesse l’éclosion de la sensibilité d’un jeune adolescent et son passage à l’âge adulte. Madame Pauli, cette victime de la barbarie nazie qui s’obstine à diffuser de bonnes nouvelles à des êtres aimés qui ne sont plus, Amador, ce père indigne et pathétique, et ces adolescents miséreux qui hantent le bas de son immeuble émergent comme des sujets sensibles et dignes de compassion et d’amour pour Bruno.

Juan Marsé raconte aussi admirablement comment le temps qui passe n’efface pas la mémoire et le souvenir des êtres aimés que le nazisme a éradiqués.

Enfin, Barcelone et ses habitants des années 80 sont dépeints de manière vibrante et attachante. Cette peinture joyeuse contraste avec la Varsovie de mort des nazis, source de plaies jamais éteintes chez ceux qui ont connu l’enfer.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune dans ce récit qui se lit d’un trait.

ENCORE UN MOT...

Une ode sensible aux disparus.

UNE PHRASE

« Bruno ramassa l’avion écrasé près de la bouche d’égout et s’assura qu’il ne pourrait pas faire un autre vol. Sur un des côtés, écrit à l’encre et à la main, il lut : “Jutro Karmelki smietkowe” [Demain, bonbons à la crème]. Une autre langue, une autre grammaire, un autre délire » (page 86).

L'AUTEUR

Juan Marsé Carbó (1933-2020) est un écrivain, auteur, compositeur, traducteur et scénariste barcelonais. Orphelin de mère, il a été adopté par le couple Marsé.

Il a reçu de nombreux prix dont le Prix Cervantes en 2008.

On peut citer dans son œuvre romanesque :

Teresa l'après-midi (Christian Bourgois, 1993); Adieu la vie, adieu l'amour (Christian Bourgois, 1992); La Fille à la culotte d'or (Denoël, 1981),Cette putain si distinguée (Christian Bourgois, 2018).

Heureuses nouvelles sur avions en papier a été publié en Espagne en 2014.