Green New Deal : l’auto-sabotage énergétique européen continue

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, présente le paquet de mesures du Pacte vert européen. 14 juillet 2021, Bruxelles

H16 tient le blog Hashtable . Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

Zut et rezut : alors que l’inflation continue de faire rage, que les prix de l’énergie tripotent de nouveaux sommets, que la guerre en Ukraine se traduit par des factures de plus en plus lourdes sur tous les plans, on observe une vive croissance des réticences aux fiévreuses poussées de syntonisation forcée de l’Union européenne à Gaïa par sacrifice des européens sur l’Autel du Bas Carbone et de la transition énergétique vers le néant.

Étonnamment, certains individus ne veulent pas passer sous les chenilles crantées des lourds tanks la Verdisation Heureuse, et ce alors que d’autres, bien décidés à ne pas se jeter sous ces chenilles mais courageusement enclins à y placer les autres, préconisent un nouveau plan d’investissement à hauteur de 180 milliards d’euros (une paille) d’ici 2030.

Manifestement, nombre d’imputrescibles politiciens sont donc totalement imperméables à la situation économique et sociale, et ils ont fermement décidé de continuer, “quoi qu’il en coûte”, dans la direction générale d’un arrêt de ce qui fonctionnait bien jusqu’à présent pour le remplacer par ce qui est démontrablement inefficace voire dangereux.

Cependant, réjouissons-nous : tout le monde n’est pas perdant dans ces choix calamiteux.

Outre ces trop nombreux politiciens et quelques industriels au nez creux et au capitalisme de connivence bien développé, n’oublions pas que ces plans quinquennaux investissements verdolâtres sont du pain béni pour les Chinois, les Russes et les Américains.

Ainsi, les Chinois, principaux producteurs des matières premières et produits nécessaires pour ces technologies mensongèrement dites renouvelables, font de belles affaires grâce à ces choix européens subtils : photovoltaïque, éolien, batteries de voitures électriques, ils se sont fort habilement placés et permettent de développer leur industrie en laissant les législations et le Green New Deal faire le nécessaire pour complètement cramer l’européenne.

Ainsi, les Russes se réjouissent de ces sanctions dont l’impact peine à se faire sentir et qui voient encore augmenter leurs exportations de gaz vers l’Europe et ce malgré la guerre actuellement en Ukraine.

Ainsi les Américains frétillent d’aise alors que jamais leurs exportations de gaz liquéfié ne se sont aussi bien portées : par exemple, dans la première moitié de 2023, ils ont exporté plus de gaz que tous les autres pays exportateurs… Les affaires vont bien.

Décidément, le Green New Deal est particulièrement rentable pour les concurrents de ceux qui l’appliquent.

Pourtant, l’Europe avait les moyens, avant ces politiques suicidaires, d’être indépendante énergétiquement parlant. Si le pétrole manque, il n’en va pas de même pour le gaz, notamment celui issu de la fracturation hydraulique des schistes, dont les quantités en Pologne ou en Roumanie permettraient de couvrir la demande ou, en tout cas, de nettement diminuer l’actuelle pression extérieure.

Pourtant, l’Europe dispose son son sol d’énormes gisement d’hydrogène blanc dont on comprend qu’absolument tout sera fait pour qu’il ne soit pas exploité.

Pourtant, l’Europe pourrait miner du lithium. Il y en a sous son sol, y compris en France.

Pourtant, l’Europe sait produire son uranium (elle l’a fait, elle le fait encore en Tchéquie par exemple, et dispose encore de gisements inexploités). Elle dispose du savoir faire technologique pour recycler ses énormes stocks d’uranium dans des réacteurs à neutrons rapides. Mais la France a résolument choisi la voie de la misère et de l’abandon de ces filières et de ce que s’employaient à faire SuperPhénix puis Astrid, tout comme on a consciencieusement fermé Fessenheim, pourtant déclarée la centrale la plus sûre de France en 2016…

Mais non, c’est décidé : pas de nucléaire, pas de gaz naturel, pas d’hydrogène, l’Europe veut être dépendante, quitte à ce que ce le soit de pays comme la Chine qui, pour produire ses batteries, ses éoliennes et ses panneaux photovoltaïques que des semi-habiles ou des aigrefins iront planter partout en Europe, ouvre à tours de bras des centrales au charbon extrêmement polluantes.

L’incohérence criante de l’ensemble n’a aucune importance puisqu’il s’agit d’idéologie, mortifère, faisant passer des idées – prouvées farfelues – avant la survie des populations : en réalité, ce Green New Deal n’est pas une transition énergétique, mais c’est bien plus réalistiquement parlant un véritable sabotage.

Et non, ce n’est pas un sabotage idiot et écervelé, une sorte d’effet de bord malencontreux de choix discutables faisant passer une volonté de bien faire (diminuer la pollution, les rejets de CO2 ou je ne sais quelle autre niaiserie) avant la nécessité de limiter la casse humaine ou sociétale. Non : il s’agit bien d’un sabotage volontaire, assez spécifiquement dirigé contre la France et sa production nucléaire (les agissements de l’Allemagne en la matière lèvent tout doute), et d’un sabotage de la capacité de l’Europe à constituer une compétition sérieuse contre les autres grandes puissances du monde, à commencer par ces trois larrons exportateurs : ces fournisseurs (Chine, Russie, États-unis) se frottent les mains de nos choix énergétiques et politiques absurdes et auto-destructeurs.

Dans cette farce tragique, les peuples européens sont les dindons, les Français en premiers. Trahis par leur inculture économique, énergétique et géopolitique savamment distillée par un enseignement en-dessous de tout, par des politiciens complètement corrompus et des médias parfaitement hémiplégiques, le peuple est prêt à se faire plumer et peu importeront ses cris puisque personne ne les écoutera.

La suite, on la connaît : les fournisseurs, en position (artificielle) de force, vont continuer à conserver leurs prix énergétiques aussi élevés que possible. Inévitablement, se chauffer va devenir un luxe.

Le froid cause bien plus de morts que le chaud, ce qui veut dire qu’au prochain hiver rigoureux, l’écologie politique aura des morts à son actif.