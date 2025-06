Nouvelles technologies

GPU : ce que d’autres bâtissent pendant que l’Europe régule

Dans cette nouvelle guerre froide, le champ de bataille n’est plus l’espace ni les océans, mais le cloud. L’arme n’est plus nucléaire, mais algorithmique. Et la ressource décisive n’est plus le pétrole, mais les GPU, ces processeurs graphiques devenus les moteurs de l’intelligence artificielle. Alors que les États-Unis verrouillent l’accès aux puces les plus performantes, l’Europe regarde passer les convois. Décryptage d’une vulnérabilité stratégique longtemps ignorée.