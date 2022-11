"Fumer fait tousser" : le petit dernier de l'insaisissable Quentin Dupieux

THÈME

Ça commence bien ! Affublés de ridicules combinaisons de latex bleu électrique, cinq zozos, copies parodiques de « super-héros » réunies sous le nom de Tabac Force (Anaïs Demoustiers, alias Nicotine ; Gilles Lellouche, alias Benzène ; Vincent Lacoste alias Méthanol ; Jean-Pascal Zadi alias Mercure et Oulaya Amamra alias Ammoniaque)s’acharnent à zigouiller une tortue très effrayante, essentiellement en lui balançant de la fumée de cigarette. Ils y arrivent, mais question cohésion du groupe, ce n’est pas vraiment ça.

Pour remédier à leur difficulté à travailler en groupe, leur « patron », chef Didier, un rat libidineux et baveux ( à qui Alain Chabat prête obligeamment sa voix ) les envoie en retraite à la campagne. Chacun des membres du quintette va y aller de sa petite histoire. Ç’est gratiné ! Mais seulement en apparence parce que sous ses allures de farce parodique, Fumer fait tousser est finalement très connecté au réel, notamment à l’état de la planète par exemple.

POINTS FORTS

Il est insaisissable Quentin Dupieux, un peu comme le furet de la fable, toujours à courir , mais il ne réapparaît jamais là où on l’attend. On l’avait quitté dans une drôle de maison hantée pour une histoire d’aujourd’hui assez macabre ( Incroyable mais vrai), et voilà que, sous le prétexte qu’il adorait ça quand il était petit, on le retrouve dans une parodie des films de super-héros des années 80. Evidemment son film a "d' la gueule “, qui relate les aventures de cinq justiciers aux bras cassés, réunis en bande pour nettoyer la planète de tous ses pollueurs et empêcheurs de tourner en rond, avec une arme soi-disant imparable : de la fumée de cigarette, censée filer le cancer. Loufoque et « abracadabrantesque », ce scénario ? Mais c’est cela qui décoiffe, transporte et fait son charme

Comment résister à ses personnages qui se trimballent dans des combinaisons grotesques, tous plus « branques » et « siphonnés » les uns que les autres et dans la bouche desquels le cinéaste a placé des répliques irrésistiblement drôles ? Comment ne pas s’esclaffer devant les aventures effrayantes et même un peu gore, qu’ils se racontent entre eux pour se faire passer pour des super-héros ? On rit, évidemment, mais parfois jaune lorsque leurs histoires se rapprochent un peu trop du réel. Car c’est bien là que se niche la nouveauté de ce nouveau film : derrière la farce, on peut voir un état de notre monde qui n’est ni rassurant, ni joli-joli.

Forcément, quand un réalisateur a cette force de loufoquerie et de parodie là, il attire les acteurs sûrs de trouver avec lui l’occasion de s’échapper des films trop formatés. Depuis quelques années, (presque) toutes les stars en mal de “ rigolade" veulent tourner avec lui. Le résultat est que tous ses castings sont en or. Au générique de ce film: Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra, Anaïs Demoustiers , Alain Chabat et Gilles Lellouche. Un régal.

QUELQUES RÉSERVES

Le film étant une comédie à sketches, ces derniers n’ont pas tous la même force comique.

ENCORE UN MOT...

Des casting “béton”, des budgets en hausse et une notoriété grandissante…Malgré ses univers improbables, son impertinence décalée, ses blagues potaches (parfois « à deux balles »), et ses scénarios qui osent tout, Quentin Dupieux est assurément le cinéaste qui monte, qui monte. Tant mieux ! Il est celui qui nous rappelle nos « récrés ». On regarde ses films, et on a l’impression d’avoir 8 ans. Ça fait un bien fou !

UNE PHRASE

« Heureusement pour le moral des spectateurs, Fumer fait tousser se contentera de remplir joyeusement sa fonction de divertissement inconséquent, sans imposer de discours ou de morale. Et ceux qui souhaiteront oublier leurs soucis en se payant une bonne tranche de rigolade n’y verront probablement que du feu. Le feu de la cigarette dont il est ici question » (Quentin Dupieux, réalisateur).

L'AUTEUR

Né le 14 avril 1974, Quentin Dupieux est un artiste éclectique et multicartes qui cumule d’être à la fois compositeur de musique électronique (sous le pseudonyme de Mr Oizo), réalisateur et scénariste.

Quoiqu’il fasse, cet admirateur de Luis Bunuel et d’Alain Chabat se démarque de ses confrères. Impossible de le faire entrer dans le moindre moule. Quand il crée sous la casquette de Mr Oizo, ses compositions musicales sont fondées sur « l’inécoutable et l’envie de stopper la track ». Quand il tourne des films, il les place sous les signes du loufoque et de l’absurde.

Son premier film, réalisé en 2001 et qui s’intitulait Non film était un long-métrage de …47 mns sur une mise en abyme inracontable du tournage lui-même. Son deuxième, Steak, en 2007, déroulait l’histoire dingue de deux copains (Eric Judor et Ramzy Bedia) dont l’un se fait arrêter à la place de l’autre. Le troisième, Rubber, qui eut l’heur de participer à la Semaine de la critique à Cannes en 2010 retraçait, sur une musique signée… Mr Oizo, le parcours de Robert, un pneu, oui oui, un pneu, qui était pris de folie meurtrière en plein désert californien. Suivront sept films tout aussi bizarroïdes et déjantés dont, Au Poste en 2018 ; Le Daim en 2019, une comédie meurtrière avec Jean Dujardin ; Mandibules en 2020, un délire absurde animé par deux crétins qui s’entendent comme larrons en foire et en juin dernier, Incroyable mais vrai, un conte fantastique avec Alain Chabat et Léa Drucker.

Fumer fait tousser est le onzième film de ce créateur hors norme qui a été promu en 2019 au grade d’Officier de l’ordre des Arts et Lettres.