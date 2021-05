Franz-Olivier Giesbert : « J’ai été un animal humain»

« Sans les oiseaux, le ciel est mort, le monde sépulcral et la vie ennuyeuse » note Franz-Olivier Giesbert , disciple de François d’Assise, dans son nouveau roman. Puis : « J’aime les forêts. Plaignons ceux qui n’ont pas compris qu’elles parlent, dorment, respirent, jouissent, notamment quand montent dans leurs troncs les sèves du printemps ou qu’après l’été les pluies d’automne les rafraichissent ». Qui pourrait croire, à lire ces deux phrases d’un beau classicisme tranquille, que « Rien qu’une bête » (Albin-Michel) est le roman le plus violent, le plus âpre de l’auteur ? Certains passages sont quasi insoutenables. « Une grande aventure commence pour moi et sera l’occasion de montrer, jour après jour, à travers mon cas, l’atroce condition des bêtes à viande », dit Giesbert en préambule. « Rien qu’une bête » est le récit fictionnel le plus audacieux- le plus gonflé, dirais-je- que « FOG » ait jamais écrit. Un texte qui sera certainement suivi de nombreuses traductions, le sujet étant universel. Fou d’amour pour la belle éleveuse Laura, le narrateur de FOG fait don de sa personne afin d’alerter l’opinion sur le supplice subi par les cochons- charcutiers. L’amoureux se met volontairement en cage et devient peu à peu sous nos yeux l’agneau de Dieu, la bête sacrificielle qui doit périr pour le contentement général des estomacs. Non sans souffrir atrocement au préalable, bien sûr, car tel est le sort de toutes les bêtes de France et de Navarre ou presque, note l’auteur (« tu as un ventre très prometteur et une belle « mouille (le gras de la poitrine du porc près des jambons) », précise d’emblée Patrick, le propriétaire de la porcherie (cf. Patrick est un faux ami, très content de lui). « Etre ou ne pas être une usine à fabriquer de la viande ». La question du livre est celle de l’époque– d’une actualité brûlante. Défenseur de la cause animale depuis toujours (« L’animal est une personne » (Gallimard/Folio) « Manifeste pour les animaux » (Collectif, Autrement)), Franz-Olivier Giesbert utilise son imaginaire d’auteur, fin connaisseur des fables de La Fontaine, du Cheshire -cat de Lewis Carroll et de la « Ferme des animaux » de George Orwell. Se transformant en cochon d’élevage, l’auteur balance son porc à sa façon. Sa métamorphose en rappelle d’autres. « Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et, en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par des nervures arquées». (« La Métamorphose » Franz Kafka (1883-1924/Gallimard/Folio). Outre l’art du romancier, Franz-Olivier Giesbert utilise sa belle expérience de journaliste : il enrichit sa fiction par la précision de l’enquête, révèlant au grand public l’insoutenable légèreté des bourreaux d’animaux. « Ce qui élève l'homme par rapport à l'animal, c'est la conscience qu'il a d'être un animal. Du fait qu'il sait qu'il est un animal, il cesse de l’être », note le philosophe allemand Friedrich Hegel (1770-1831). Au contraire de Buffon, et dans la tradition philosophique grecque- FOG perçoit des similitudes troublantes entre le genre humain et les espèces animales. Se révoltant de constater que la majorité des humains voient chez toute bête un ordre inférieur, FOG s’interroge : cette discrimination fondamentale autorise-t-elle l’humanité à laisser prospérer la barbarie croissante des fermes industrielles ?

Pour apporter de l’eau à son moulin, au moment où sort en librairie « Rien qu’une bête » (sous -titre : - « N’ayez pas peur, ce n’est qu’un roman »), une vidéo de l'association L214 fait scandale. Un abattoir du groupe Les Mousquetaires -Intermarché se voit soudain fermé pour souffrances animales infligées aux truies par les employés : chocs électriques aux yeux et dans l'anus, coups, blessures etc. (96% des porcs et 84% des volailles sont élevés de façon intensive …). « Que Laura ait parlé avec amour de ma viande signifiait que les Glostrob envisageaient mon abattage à la fin du programme », note le narrateur, qui vit en direct -live sa vie de cochon. Giesbert réussit ce conte satirique et philosophique comme il avait su le faire avec « Dernier Été » (Gallimard/Folio). Nous sommes littéralement scotchés par ce réquisitoire. Plus rien en notre douce France ne se fera comme avant : la parution de ce texte tellement fort qu’il donne parfois la nausée - à bon escient- va changer la donne. FOG brise un tabou : les Français vont découvrir comment certains salopards se vengent sur la bête de leurs échecs et déboires. Ces bourreaux sont débiles, certes, et leurs QI sous le niveau de flottaison, bien sûr, mais comment et pourquoi les laissons -nous faire ? Nous mastiquons dans les règles de l’art civilisationnel et fermons poliment les yeux, murmure à nos oreilles Franz-Olivier Giesbert. Pour nous faire avaler la pilule, l’auteur- au summum de sa forme- joue sur deux tableaux : la tragédie ordinaire des atrocités qu’il révèle, et de temps à autre, au fil des pages, un humour grinçant qu’utilise aussi pour détendre l’atmosphère, Charlie Chaplin dans « Les Temps Modernes », par exemple. « Je grouinais bruyamment », dit l’homme transformé. Nous rions pour ne pas pleurer.

Que ferons-nous à présent que nous savons ? Le concept du roman, c’est justement de braquer le projecteur de la phrase bien faite, du vocable habilement choisi, bref, de la parfaite sémantique sur l’indicible. De remplacer les caméras de L 214 (l’association de défense des animaux) par des mots.. Des mots qui révèlent ce que l’on ne voit jamais. Dans nos sociétés aussi « molles » que les montres de Dali (La Vie Secrète de Salvador Dalí, / La Table Ronde), sociétés extrêmement « coulantes » où les délinquants monopolisent tous les droits, nous nous vengeons de notre inertie en laissant torturer

Les animaux, dit FOG. Notre violence s’exerce sur eux par personnes interposées. Nous ne risquons rien : par définition les bêtes se taisent. Il faut regarder en face notre indifférence à cette barbarie qui s’exerce sur elles à deux pas de chez nous. Comme le démontre Joseph Losey dans son chef-d’ oeuvre "Monsieur Klein", l’indifférence crée la barbarie. Nous voici avertis. Et Franz-Olivier Giesbert résume son projet romanesque par cette phrase : « Quand tu seras devenu toi-même en passant de l’état d’animal à celui de masse inerte : tu n’arriveras plus à bouger ni à crier, tu ne ressentiras plus la faim ni la satiété ni la douleur, comme les porcs quand ils sont prêts. Ils deviennent ahuris, débiles. Je te percerai la peau du dos avec un ongle pour vérifier qu’elle se tend facilement et si tu ne ressens rien, ce sera le signe que tu es bon pour le couteau.

Rien qu’une bête par Franz-Olivier Giesbert/Albin_Michel/19,90 euros