"France-All Blacks. Treize manière de battre les Néo-Zélandais" : pour les amoureux du ballon ovale

THÈME

2023 ne sera malheureusement pas synonyme d'un deuxième Grand-Chelem consécutif pour nos Bleus, mais peu importe... L'objectif de cette année est ailleurs !

Être sur le toit du monde, le 28 octobre 2023, chez eux, au Stade de France, forteresse imprenable depuis plus de deux ans, sera synonyme d'une année pleine.

Devenir Champion du Monde, le XV de France en rêve depuis la première édition de 1987, dont il sera le finaliste malheureux face à l'ogre Néo-Zélandais tout comme en 1999 contre les Wallabies australiens puis de nouveau face aux All Blacks en 2011.

Cette année, il leur faudra battre au moins une fois les Néo-Zélandais afin de réaliser ce rêve !

Comment ? Olivier Villepreux nous livre la recette dans cet ouvrage retraçant les 13 victoires des Bleus sur les Blacks depuis 1954.

POINTS FORTS

La contextualisation des matchs nous permet de bien comprendre le moment de l'histoire du rugby et de la progression des jeux dans l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud, historiquement opposés.

Les photographies nous font entrer dans le vif du sujet et dans la passion, l'engouement, la frénésie que peut procurer l'ovalie aux joueurs comme aux supporters.

Le témoignage d'un des acteurs de chacun de ces exploits permet au lecteur d'avoir deux points de vue distincts. Entre le journaliste qui raconte ce qu'il a vu et le joueur ce qu'il a vécu.

Un mot pour la préface de Pierre Berbizier, joueur et entraîneur historique du XV de France qui nous plonge à la fois dans l'histoire des Bleus, mais aussi dans l'actualité directe en évoquant la future Coupe du Monde française de 2023.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune, le lecteur est pris par l'enchaînement des ces treize victoires magnifiques et se met à rêver à une 14e en ouverture de la Coupe du Monde le vendredi 8 septembre... et même d'une 15e lors de la finale du 28 octobre !

ENCORE UN MOT...

Un hommage à Christophe Dominici, disparu à la fin de l'année 2020. Lui qui avait vaincu deux fois les "Blacks" en Coupe du Monde et notamment lors de la demi-finale mythique de 1999 au cours de laquelle il inscrira un incroyable essai qui permettra aux "Bleus" de croire à l'exploit.

UNE PHRASE

"Pour nous, face aux All Blacks, il n'y a que deux options: ou on sent qu'il y a le moyen de passer, ou on prend une raclée", Cédric Heymans, vainqueur des Néo-Zélandais en 2007 puis 2009.

L'AUTEUR

Olivier Villepreux est un véritable passionné de sport et de rugby... mais pas que. D'abord journaliste pour L'Équipe et Le Monde, il est depuis 2007 journaliste indépendant et écrivain. Après avoir écrit le Larousse du Rugby (Larousse, 2007) et le Dictionnaire Officiel du Stade Toulousain (Hugo Sport, 2013), Olivier Villepreux s'attaque au XV de France pour une seconde fois dans France-All Blacks, treize façon de battre les Néo-Zélandais paru en octobre 2022 chez Solar Editions.