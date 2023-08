Des marcheurs dans un parc de Londres en 2021.

Atlantico : Vous avez récemment mené une étude sur la relation entre la marche et ses effets bénéfiques sur la santé. Pourriez-vous nous en dire plus sur la méthodologie que vous avez employée ?

Maciej Banach : Notre étude a été réalisée à l'aide d'une approche de méta-analyse. Nous avons commencé par recueillir des données auprès de 17 cohortes différentes, englobant des études d'observation. Ces études ont fourni des données concrètes, portant sur un total de 230 000 patients. Nous nous sommes concentrés sur l'évaluation de l'impact du nombre de pas, ce qui en fait un moyen simple d'évaluer les effets de l'exercice sur la mortalité, en particulier la mortalité cardiovasculaire. Étant donné l'utilisation répandue des dispositifs de suivi des pas, cette méthode s'est avérée la plus accessible et la plus pratique pour notre analyse.

Il est intéressant de noter que mes collègues et mes patients ont de plus en plus tendance à intégrer l'exercice physique dans leur routine. Cette approche implique souvent de contrôler l'intensité de l'activité physique en calculant le nombre de pas.

Contrairement à la croyance largement répandue selon laquelle des repères tels que 5 000 ou 10 000 pas sont optimaux, les effets positifs de la marche sur la santé commencent à des niveaux beaucoup plus bas ?

Ce résultat n'était pas totalement inattendu, étant donné que des recherches antérieures avaient déjà suggéré un lien entre diverses formes d'exercice régulier et des effets bénéfiques sur la santé. Cependant, notre étude a attiré l'attention sur l'importance du nombre de pas. Nous avons notamment constaté qu'une réduction notable du risque de mortalité pouvait être observée à partir de 4 000 pas. L'effet le plus prononcé a été observé entre 7 000 et 13 000 pas pour les jeunes adultes et entre 6 000 et 10 000 pas pour les adultes plus âgés. Ces résultats renforcent les connaissances actuelles et établissent une fourchette plus claire pour le nombre optimal de pas.

À Lire Aussi

C’est les vacances : marchez, marchez, il en restera toujours quelque chose

Mais même un petit effort suffit...

Il est intéressant de noter que nous avons également constaté que le fait de ne faire que 2 300 à 3 000 pas par jour pouvait avoir des effets cardiovasculaires positifs. Notre analyse par quantile, plus précisément au niveau du deuxième quantile, soit environ 4 000 pas, a montré une réduction de 16 % de la mortalité cardiovasculaire. Notre étude soutient donc l'idée que les bénéfices cardiovasculaires commencent à se manifester à partir d'un nombre de pas relativement faible.

Vous montrez que la relation entre la segmentation des pas et la réduction de la mortalité est linéaire ?

Notre analyse dose-réponse a mis en évidence un lien non linéaire entre le nombre de pas et les résultats en matière de santé. Cependant, l'importance d'une adhésion constante à l'activité physique est devenue évidente. Des augmentations progressives de 500 à 1 000 pas par jour, même pour des nombres de pas plus élevés, correspondent à une réduction supplémentaire de 7 % à 15 % de la mortalité cardiovasculaire.

Quelles sont les recommandations politiques de votre étude ?

Il y a plusieurs enseignements à tirer de notre étude. Tout d'abord, il est essentiel de ne pas se focaliser uniquement sur le nombre de pas. Il faut plutôt se concentrer sur le fait que commencer à faire 4 000 pas par jour peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé. Ce recalibrage de la perspective est important. En outre, nous devrions envisager de revoir la définition actuelle du comportement sédentaire, qui se fonde sur un nombre de pas inférieur à 5 000. Ce seuil pourrait être revu à la baisse.

Il est essentiel de savoir qu'un plus grand nombre de pas se traduit par de plus grands bénéfices. Faire jusqu'à 20 000 pas par jour peut avoir des effets positifs. La recommandation précédente reste donc valable : la fourchette optimale se situe entre 6 000 et 13 000 pas par jour, car c'est dans cette fourchette que l'on observe la diminution la plus importante de la mortalité.

À Lire Aussi

Marcher 4 heures pour éliminer un œuf de Pâques... Et maintenant que vous avez mangé du chocolat, voilà la dose d’exercice physique qu’il vous faudra faire pour l’éliminer

En outre, il est essentiel de commencer à pratiquer une activité physique tôt dans la vie. Les avantages d'une activité physique régulière dès le plus jeune âge sont considérables et peuvent conduire à des gains de santé plus importants au fil du temps. Les différences de sexe et d'âge n'ont pas d'incidence significative sur ces résultats. Bien qu'il puisse y avoir de légères variations dans la réduction des risques, les avantages globaux pour la santé restent les mêmes pour les individus plus jeunes et plus âgés.

Il est intéressant de noter que la situation géographique ne modifie pas substantiellement les bénéfices escomptés pour la santé. Que l'on réside en France, en Pologne, dans un pays asiatique, dans un pays africain ou en Australie occidentale, on peut s'attendre à des effets positifs similaires. Ces résultats soulignent l'universalité des bénéfices pour la santé associés à l'augmentation de l'activité physique.

Y a-t-il un point de diminution des bénéfices liés à une marche excessive ?

Notre étude ne s'est pas penchée sur les nombres de pas supérieurs à 20 000 en raison des limites des données. Bien que nous n'ayons pas constaté d'effets indésirables dans notre fourchette de données, la question des limites supérieures optimales mérite d'être étudiée plus avant. Il est important de trouver un équilibre entre une vie active et le fait d'éviter les régimes d'exercices extrêmes qui pourraient avoir des conséquences contre-productives sur la santé.

Pourquoi la marche est-elle si bonne pour la santé ?

Toute forme d'activité physique régulière est positive. La marche est facile à pratiquer et à contrôler, et elle a une myriade d'effets positifs. Une activité physique régulière, y compris la marche, peut réduire l'inflammation, abaisser la tension artérielle, améliorer les profils lipidiques et aider à la gestion du poids. L'ensemble de ces mécanismes contribue à l'amélioration de la santé cardiovasculaire

Compte tenu de l'abondance des preuves, il est essentiel que les autorités sanitaires accordent la priorité à l'éducation du public sur les avantages de l'activité physique, en encourageant une approche holistique du bien-être qui inclut l'exercice physique en même temps que d'autres choix de vie sains. Mais je pense que la France fait beaucoup mieux que la Pologne et d'autres pays d'Europe centrale et d'Asie.

À Lire Aussi

Une étude révèle que la marche quotidienne empêche un décès précoce sur 10