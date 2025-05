FIN DE VIE

Fin de vie : ce danger que la précipitation du débat législatif fait peser sur les plus vulnérables

Alors que le projet de loi sur la fin de vie suscite des débats tendus à l’Assemblée nationale, Claire Fourcade dénonce une précipitation législative guidée par l’idéologie, au détriment du discernement, des garde-fous et du véritable accompagnement des plus vulnérables. Pour elle, l’aide à mourir, ainsi formulée, masque une légalisation de l’euthanasie sans en affronter clairement les enjeux éthiques, médicaux et sociaux.