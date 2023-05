FBI contre Trump : 0-1

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En 2016, le FBI a ouvert une enquête contre Trump. Il s’agissait d’établir par tous les moyens (y compris les pires) sa complicité avec Poutine.

Et puis, comme les Etats-Unis sont une démocratie, un procureur spécial a été désigné pour enquêter sur l’enquête du FBI. Son rapport compte des centaines de pages accablantes pour l’agence fédérale. Le rapport cite des renseignements « tronqués et orientés ». Le FBI a enquêté à charge avec un seul but : « empêcher Donald Trump de devenir président des Etats-Unis ». L’enquête du FBI, dit le procureur spécial, s’appuyait sur des « renseignements douteux » en provenance d’Australie.

Et cette enquête, suivons toujours le procureur spécial, était nourrie par des opposants politiques de Trump. En plus, a relevé le procureur spécial, quand les mêmes soupçons ont pesé sur Hillary Clinton, le FBI a traîné des pieds. Alors que pour Trump, ça n’a pas traîné. Le même procureur spécial a indiqué qu’un des patrons du FBI avait déclaré : « il ne faut pas que Trump devienne président ».

Ça fait beaucoup et peut-être que ça a joué dans l’échec de Trump face à Biden. Mais, grâce au rapport du procureur spécial, le jeu reste ouvert pour la prochaine élection présidentielle.