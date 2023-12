Fallait-il vraiment dissoudre Academia Christiana ?

On peut légitimement se poser la question mais Darmanin en a décidé autrement

Cette association catholique et traditionaliste est résolument passéiste. Elle dit la messe en Latin, faisant fi des décisions de Vatican II. Ses curés portent la soutane.

Elle se revendique de la fraternité Pie V. C’est dire si elle date. Il se peut que certains de ses fidèles aient la nostalgie des croisades. Et qu’on y entende des mots pas très flatteurs pour l’Islam.

Academia Christiana est une chose marginale. Du genre des vases Ming, que nos aïeux ont pillé lors du sac du Palais d’Été. On les range au grenier et on les époussete de temps en temps en faisant bien attention de ne pas les casser.

Academia Christiana rêve d’une époque ou les églises étaient pleines alors qu’aujourd’hui, les mosquées refusent du monde. Tout cela n’est pas bien méchant. Un peu ringard, simplement.

Darmanin soupçonne cette association d’avoir des accointances avec des Identitaires. Ce n’est pas exclu. Mais si péché il y a, il est véniel.

Alors pourquoi dissoudre l’Academia Christiana, plutôt inoffensive ? Sans doute pour des raisons symboliques. Il s’agit vraisemblablement d’adresser un message de sympathie aux laïcards frénétiques et au Conseil Français du Culte Musulman.