Faites-vous partie de ceux qui mettent leur peau en danger tout en croyant la protéger du soleil ?

Atlantico : La plupart des dermatologues affirment que le risque de coup de soleil l'emporte largement sur tout risque potentiel lié aux produits chimiques utilisés dans les crèmes solaires. Quelles sont les autres moyens de se protéger la peau si on ne veut pas utiliser de crème solaire ? Leur efficacité est-elle prouvée ?

Didier Stien : Le risque de coup de soleil est réel, celui d’utiliser des molécules toxiques sans le savoir l’est aussi. Il n’est peut-être pas nécessaire de devoir choisir entre la peste et le choléra. Certains filtres solaires chimiques sont meilleurs que d’autres. Nous savons désormais que l’octocrylène se dégrade rapidement en benzophénone, un composé allergène, cancérigène et perturbateur endocrinien, d’autant plus dangereux qu’il est capable de traverser la peau. Beaucoup de filtres UV eux-mêmes sont aussi capables de passer à travers la peau sans que leur toxicité n’ait vraiment été étudiée. C’est pour cette raison qu’aux Etats-Unis, la plupart des filtres sont en train d’être réévalués et on peut s’attendre à ce qu’ils soient interdits à moyen terme. Heureusement en Europe, nous avons plus de molécules à disposition. Dans la mesure où il a été démontré que certains filtres ne passent pas à travers la peau et n’ont pas d’effet toxique pour l’environnement, il faudrait se tourner vers ces nouvelles molécules et abandonner celles dont la toxicité est avérée ou qui posent question. C’est ainsi qu’on ne choisira pas entre la peste et le choléra.

Est-il plus important de faire attention à la quantité de crème solaire utilisée plutôt qu’à son indice de protection ?

Il est vrai que quel que soit l’indice de protection, les crèmes ne restent pas éternellement sur la peau et qu’il faut renouveler l’application selon les recommandations des fabricants s’il n’y a pas d’autre solution pour se protéger du soleil.

Beaucoup de gens pensent que les nuages les protègent du soleil et oublient de se protéger. Qu’en est-il réellement ?

Les nuages peuvent effectivement offrir une certaine protection contre les rayons du soleil, mais ils ne fournissent pas une protection totale. La capacité des nuages à bloquer les rayons du soleil dépend de leur épaisseur, de leur altitude et de leur composition. Cela peut donner l'impression que les effets néfastes du soleil sont annihilés. Cependant, les nuages n'arrêtent pas complètement les rayons ultraviolets, qui peuvent atteindre la surface de la Terre. Par conséquent, même par temps nuageux, il existe un risque de dommages cutanés liés à l’exposition au rayonnement ultraviolet et il est important de prendre des mesures appropriées pour se protéger.

Dans quelle mesure les chapeaux, les vêtements et les lunettes de soleil aident-ils à bloquer le soleil ?

Il s’agit d’une protection physique contre le rayonnement solaire, efficace et non toxique. L’utilisation de chapeaux, de vêtements et de lunettes de soleil revient en quelque sorte à transporter son ombre avec soi. Bien évidemment, il faut faire attention à avoir la meilleure protection possible, manches longues ou chapeau à large bord par exemple. De bons produits, efficaces et adaptés à l’été, sont disponibles sur le marché. Il est néanmoins recommandé de prendre garde aux zones que ces vêtements pourraient ne pas couvrir (visage, mains) et de les protéger différemment, en restant à l’ombre ou en utilisant une crème solaire respectueuse de l’environnement.