Photo d'illustration AFP

Info ou Intox ?

La rumeur a pris de l’ampleur sur internet jusqu’à ce qu’un article de Konstantin Bikos du site web de référence timeanddate.com, vienne confirmer la véracité de l’information, carte à l’appui.

À première vue, seuls l'Australie et l'Antarctique sont laissés dans l'obscurité alors que le reste du monde est couvert de soleil.

En combinant les données solaires avec les données démographiques de l'Université de Columbia, Konstantin Bikos a calculé que à 13H15 le 8 juillet, il fait nuit pour un peu moins de 80 millions de personnes. Cela laisse donc 7,7 milliards de personnes (ces fameux 99%) éclairés par le soleil. Cela témoigne de fortes disparités dans la répartition de la population mondiale.

99%, vraiment ?

Evidemment, tout est dans la définition sémantique de ce que l’on veut montrer. Car Konstantin Bikos explique que si plus de 6,4 milliards sont effectivement en journée, pour 1,2 milliard de personnes il ne s’agit que du crépuscule et d’une faible lumière.

Alors pourquoi ce pic, d’une part car le solstice vient d’avoir lieu et les journées sont encore très longues. Mais même comme ça, « pour obtenir le chiffre de 99% de la population, il faut inclure les zones habitées dans le crépuscule, que ce soit celui après le coucher du Soleil ou avant son lever (communément appelé aube). En effet, lorsque le Soleil est sous l’horizon, il ne fait pas encore nuit au sens astronomique et d’ailleurs le ciel n’est pas noir, il reste bleu et s’assombrit progressivement. Cette progression est découpées en phases qu’on appelle le crépuscule civil (Soleil à 6° maximum sous l’horizon), le crépuscule nautique (entre 6° et 12°) et le crépuscule astronomique (entre 12° et 18°) », explique à Atlantico Olivier Sanguy, spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse.

Ces deux notions de crépuscules peuvent parfois renvoyer à des situations où il fait presque noir et où certaines personnes n’auront pas l’impression de voir la lumière du jour, ce qui fausse un peu les calculs. Il n’en reste pas moins que ce samedi à 13H15 nous serons pour la plupart en train de bénéficier des rayons du soleil.