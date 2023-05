Une manifestation devant le siège de Total, Photo AFP

La gauche le réclame et Macron va sans doute le faire.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’ISF a été supprimé. Mais c’était plutôt une bonne chose. Fuyant cette taxe, des milliardaires s’expatriaient dans les paradis fiscaux. Et des entreprises se délocalisaient à l’étranger pour ne pas être écrasées de taxes.

La gauche et l’extrême gauche ne se contentent pas de cette suppression. Le rétablissement de l’ISF figure en bonne place dans le programme de Mélenchon. Faire payer les riches, ça parait bien mais c’est démagogique.

Macron s’apprête à faire un geste envers les protestataires situés sur sa gauche. Il envisage un ISF vert. On prendra l’argent. Et alors il sera utile à la planète.

De multiples organisations écologiques applaudissent déjà. Il y en a pour des milliards. Des pompes à chaleur offertes par le gouvernement, des éoliennes qui, le plus souvent, tombent à pic. Et ce n’est pas suffisant, semble-t-il. Il fallait trouver une nouvelle idée. On l’a trouvée : l’ISF vert. Un symbole prometteur pour se réconcilier avec la gauche car dans ISF vert, il y a ISF !

Ainsi navigue Macron. Un coup de rame à gauche avec l’ISF vert, un coup de rame à droite avec la loi sur l’immigration. Il rame comme il peut. Il est plus que probable que surchargé par la démagogie, sa barque finira par chavirer !