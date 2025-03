Atlantico Business

Entre Wall Street et Trump, rien ne va plus. Le Nasdaq a perdu plus de 1000 milliards de dollars en début de semaine

La bourse s’est un peu calmée, mais le mal est fait. Le monde des affaires ne comprend plus rien à ce que veut faire Donald Trump et lui reproche de provoquer une récession par incompétence et excès d’arrogance. La lune de miel entre le monde de l’argent et la Maison Blanche est terminée.