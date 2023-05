En Russie, les partis qui ont soutenu la guerre en Ukraine en paient désormais le prix

La rédaction de Riddle Russia réunit une communauté diversifiée d'experts et vise à fournir une analyse indépendante et équilibrée sur la Russie.

L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie a donné à de nombreux hommes politiques russes l'occasion de démontrer leur loyauté et d'essayer d'en recevoir une récompense ou simplement une absolution pour leurs péchés passés. Toutefois, une tendance inverse est également perceptible.

Le désaccord avec la guerre au sein de la classe politique peut se manifester de différentes manières et c'est pourquoi il n'est pas si visible. Certains se contentent de s'effacer (même s'il s'agit d'un geste assez démonstratif, comme dans le cas d'Anatoly Chubais, qui a quitté le pays, ou d'Alexei Kudrin, qui a quitté la fonction publique pour un emploi dans le secteur privé), tandis que d'autres décident d'en faire des déclarations assez bruyantes.

Les "partis de guerre" perdent des adhérents

Le 5 avril, un scandale a ébranlé le parti "A Just Russia" : toute la faction du parti à l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg a quitté le parti en raison d'un désaccord avec la position excessivement "militante" adoptée par le leader du parti, Sergey Mironov. Récemment, M. Mironov s'est montré très complaisant à l'égard d'Evgeniy Prigozhin : il a reçu de lui une masse en cadeau et a posé avec pour des photos ; il s'est adressé à Prigpzhin par un "Zhenya" informel et s'est joint à ses attaques contre les fonctionnaires de la ville de Saint-Pétersbourg. Auparavant, le leader de "Une Russie juste" avait activement coopéré avec Zakhar Prilepin, l'un des bellicistes les plus notoires, et l'avait même aidé à se faire élire à la Douma d'État.

Tout cela est en totale contradiction avec l'image d'un parti social-démocrate moderne que la direction du parti a donné ces dernières années. Il fut un temps où la faction JR de la Douma comprenait des politiciens [anti-Kremlin] tels qu'Ilya Ponomarev et Dmitri Gudkov, et où Mironov lui-même arborait un ruban blanc pour manifester son soutien aux revendications des manifestants de la place Bolotnaya.

La démarche des anciens sociaux-démocrates de Saint-Pétersbourg risque de se répercuter dans toute la Russie du Nord-Ouest. Marina Shishkina, l'ancienne présidente de la section de Saint-Pétersbourg du parti, était très respectée par ses collègues des régions voisines. Dans une large mesure, elle sert de référence aux socialistes-démocrates de Carélie. D'ailleurs, la Carélie a elle aussi connu sa propre histoire de "fuite" : l'ancienne vice-présidente de la section régionale de l'assemblée législative de Carélie, Zhanna Androsova, que l'on qualifiait de "bras droit" du chef du parti au pouvoir, a émigré en Allemagne l'année dernière.

Le 27 avril, Oleg Shein, l'un des principaux représentants de la branche régionale d'Astrakhan de "Une Russie juste", a démissionné de son poste. Il a écrit qu'il "valorise la paix, estime que les conflits militaires sont inacceptables et que l'internationalisme et la solidarité internationale de la classe ouvrière sont extrêmement importants". "Pour moi, le besoin de libertés politiques pour la protection effective des droits sociaux n'est pas négociable", a déclaré M. Shein.

Le 25 avril, Sergei Zakharov, membre de la Douma de la ville de Perm représentant le parti "Russie unie", a démissionné de son mandat. Il a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'il avait grandi avec des slogans pacifistes et pacifistes [qui sont aujourd'hui de plus en plus en contradiction avec les politiques de la Russie] et que, selon la rumeur, il avait quitté la Russie depuis un certain temps. Quelques jours plus tôt, les membres de la fraction "Russie unie" du conseil municipal de Togliatti, dans l'oblast de Samara, ont proposé d'expulser l'un de leurs collègues, le député le plus riche [de la région] Andrei Ivanov. Cela faisait six mois qu'il ne participait pas aux sessions du conseil et il avait très probablement quitté le pays.

Le parti communiste subit également des pertes. À l'automne 2022, Viktor Kamenshchikov, député communiste de la Douma de la ville de Vladivostok, a franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique et s'est vu accorder l'asile politique aux États-Unis.

Il est probable qu'il y ait beaucoup d'autres "fugitifs discrets" parmi les députés et les fonctionnaires. Il est dangereux de déclarer publiquement sa position avant d'avoir quitté le pays et de s'être installé dans un nouvel endroit. Les opposants politiques au régime sont actuellement soumis à une pression de plus en plus forte.

Les partisans de Navalny et les libéraux ne sont pas les seuls à se retrouver dans l'œil du cyclone, comme Vladimir Kara-Murza, récemment condamné à 25 ans de prison, ou Sergei Mikhailov, ex-député de l'Assemblée d'État de la République de l'Altaï et éditeur du journal Listok, qui a été arrêté pour "diffusion de fausses informations sur l'armée russe" (partie 2, article 207.3 du code pénal) et qui croupit actuellement dans des locaux de détention préventive. Les communistes subissent des pressions comparables. Ainsi, Igor Grinev, député communiste au conseil municipal de Krasnoïarsk, a récemment été traduit en justice pour avoir prétendument discrédité l'armée russe. Des accusations similaires ont été portées contre des communistes dans les régions de Lipetsk et de Samara. À Komi, les forces de l'ordre ont perquisitionné le bureau du parti communiste après qu'une femme a affirmé qu'Ilya Boloban, membre du comité du parti républicain, l'avait agressée et lui avait pris son téléphone portable. Boloban a été arrêté. Dans le krai de Primorskiy, l'affaire pénale absurde d'abus sexuel sur mineur engagée contre le dirigeant des communistes de Vladivostok, Artem Samsonov, se poursuit ; et en Yakoutie, Sergey Nikonov, membre du parlement républicain représentant le parti communiste, a été arrêté à la mi-mars et accusé d'avoir agressé une femme.

Des électeurs qui fuient

L'opposition parlementaire est désormais confrontée à un autre problème : en raison de son soutien actif à la guerre, l'électorat lui retire de plus en plus son soutien. Ainsi, selon le Centre fédéral de recherche sur l'opinion publique, depuis avril 2022, la cote électorale du Parti communiste n'a dépassé 10 % qu'une seule fois, alors qu'en octobre 2021, immédiatement après les élections à la Douma, elle était presque deux fois plus élevée, à 18 % (et en réalité, elle a probablement été encore plus élevée, à environ 28-29 %).

Avant tout, les communistes perdent le soutien de ceux que l'on peut définir librement comme "l'électorat général de protestation", c'est-à-dire de ceux qui n'ont voté pour le parti communiste que parce qu'il représentait l'alternative la plus forte à "Russie unie" en premier lieu. Selon le Centre fédéral de recherche sur l'opinion publique, le taux d'approbation actuel du parti libéral-démocrate ne dépasse pas 10 %, tandis que "Une Russie juste" et le parti "Nouveau peuple" obtiennent à peine 5 % des suffrages. Cette situation s'explique en grande partie par le fait que l'agenda militariste de la politique étrangère, qui a toujours fait le jeu des autorités, est devenu dominant dans la société russe.

Deux processus simultanés se déroulent donc. Tout d'abord, les hommes politiques qui s'opposent à la guerre subissent de fortes pressions politiques et font parfois l'objet de poursuites de la part des agences de sécurité/siloviki. D'autre part, les électeurs qui s'opposent à l'invasion russe en Ukraine refusent de soutenir les partis qui ont approuvé la guerre au niveau fédéral, et il en va de même pour les branches régionales, bien qu'elles puissent avoir un point de vue différent.

En conséquence, la représentation politique d'une partie importante de la société qui ne soutient pas la guerre se réduit, alors qu'elle n'était pas si importante au départ. Ne disposant d'aucun instrument politique légal, ces personnes sont aujourd'hui frustrées, ce qui est compréhensible, mais il est peu probable que cette situation perdure indéfiniment. À un moment donné, elle pourrait conduire à une explosion sociale, surtout si la partie encore loyale de la société détourne son attention de l'agenda de la politique étrangère vers l'agenda de la politique intérieure, qui s'annonce de plus en plus sombre. En ce sens, paradoxalement, le retrait de la Russie de la guerre (par quelque moyen que ce soit) pourrait comporter plus de risques pour les autorités que la poursuite de la guerre.

