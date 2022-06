Emmanuel Macron trouve Marine Le Pen, très, très fréquentable …

Emmanuel Macron et Marine Le Pen après des entretiens au palais présidentiel de l'Élysée, à Paris, le 21 juin 2022

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il l’a déjà fréquentée en 2017 et en 2022 lors de deux joutes amoureuses. Mais il n’a pas osé alors lui déclarer sa flamme. Maintenant, après leur deuxième rencontre, il s’est déclaré.

Marine Le Pen à notre connaissance est célibataire. Sa beauté a résisté aux outrages du temps. Et avec l’âge elle a gagné en charme et en séduction. Il se trouve qu’Emmanuel Macron est marié. Le mariage ou le pacs sont donc à proscrire.

Reste une liaison extra-conjugale. En effet, l’adultère en France n’est pas puni par la loi ! Mais Emmanuel Macron est un tantinet timide. Il a donc chargé Dupond-Moretti de faire pour lui des avances à la belle blonde.

Le Garde des Sceaux a, à la télévision, expliqué de façon un peu chafouine que tout était possible. Lors de l’examen d’un projet de loi, a-t-il dit, « il y a des amendements venant de l’opposition et au cas par cas, le gouvernement pourrait les prendre en compte ».

Il n’a pas cité nommément le Rassemblement National. Mais pour que Marine Le Pen comprenne bien le message d’amour qui lui était adressé, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, et une député macroniste ont emboîté le pas au Garde des Sceaux. Et de façon bien plus claire : « on ne refusera rien de ce qui peut faire du bien aux Français ».

Marine Le Pen n’a pas encore répondu à ces tendres assauts. Mais nous sommes sûrs qu’elle savoure le bonheur d’être si ardemment désirée. Et si l’on veut savoir pourquoi Macron ne fait pas sa cour à Mélenchon - qui a pourtant plus de députés que le RN - c’est qu’il est résolument hétérosexuel !