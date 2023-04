Elon Musk et l’IA. La retraite et les Seniors. Une erreur à la fois

Elon Musk le 9 mars 2020 lors d'une convention à Washington

Comment avoir raison sur tout et ne préparer rien ? Comment clamer une vérité et étouffer ses contraires ? Comment voir le monde et feindre d’en ignorer les conséquences ? C’est une liste de questions sans limite, que tous les sujets de fonds qui sont enfin abordés devraient nous imposer d’adresser en amont, d’aborder en priorité, qui devraient baser tous nos débats.

L’IA. Le fantasme absolu, l’objet de tous les délires, positifs ou apocalyptiques, cette petite musique que les films de science-fiction nous tracent depuis 30 ans comme une sorte de fil d’Ariane, nous guidant inéluctablement vers un avenir où la machine prend le pas sur le l’homme et met au pas, et aux ordres, son créateur, l’éternel cauchemar du Docteur Jekyll et Mister Hyde. Entre ceux qui balaient d’un revers les arguments, comme on fait son ménage du dimanche, d’un geste distrait et ceux qui nous annoncent que nous n’avons plus qu’à appeler 911 et d’y demander que Arnold revienne de sa retraite pour nous sauver de ces machines qui reviendront du futur pour anéantir ceux qui pourraient les mettre en péril, le débat est un peu léger !

Elon Musk est à la fois le pompier et le pyromane, mais l’homme, brillant, n’est jamais à l’abri d’un paradoxe. Il a financé largement OpenAI, en insistant sur l’obligation de son caractère « non-profit », pour s’en éloigner, mais pas totalement quand l’appel du gain s’est fait entendre. Dans le même temps, il y a environ 5 années, il fondait un Think Tank destiné à réfléchir aux dangers d’une IA qui deviendrait moins artificielle et plus intelligente, trop intelligente, le jour où son évolution passerait de linéaire à exponentielle, ce qui est clairement le cas depuis environ 6 mois. Les choses évoluent en effet, quasiment à l’heure et non plus à l’année, les « G » s’enchaînent, la pression s’accroît, et on se demande comme l’être humain pourra se maintenir au niveau.

Désormais il signe avec quelques « gros bonhommes » de la Valley, une demande de moratoire sur l’IA, comme s’il était possible d’arrêter le sable de glisser entre les mains, comme disait Senghor, le sage Africain.

Qu’en penser ?

Tout d’abord, un constat : Nous avons voulu laisser l’eau chauffer dans le bocal de la grenouille, sans top s’y intéresser, car on voyait bien la température augmenter, mais doucement. Le complexe de supériorité du suicidé qui chute et crie en passant au 26ème étage que « jusqu’ici tout va bien ». Mais le jour, inévitable où l’eau brûle et que la trajectoire du suicidé croise celle du sol, comme la pomme de Newton, on découvre non l’apesanteur, mais la définition du mot « exponentiel ». Mais c’est trop tard.

Cela brûle et s’écrase, et c’est mortel, ou potentiellement mortel. Et personne ne s’y est préparé. L’autruche politique a toujours la tête dans le sable ou la tête ailleurs, car autant un dirigeant Chinois est en général Ingénieur de formation et comprend le pouvoir de la technologie, autant un énarque est généraliste de l’État de formation, et ne comprend rien à une économie qui ne lui a jamais été enseignée et qu’il suspecte d’être néfaste à l’humanité, ce qui se révèle dans les « sondages » qui classent à gauche ou pire, l’essentiel de la technocratie française et de son haut fonctionnariat. Le qualificatif de « haut » fonctionnaire, semblant manifestement un diminutif pour « hautain » et non synonyme de « celui qui prend de la hauteur », sauf pour finir haut perché, en apesanteur justement, totalement déconnecté de la réalité !

Donc oui, la technologie a atteint son rythme exponentiel, infernal et la « technosphère » est en ébullition et accouche d’une application possible chaque heure qu’un éventuel dieu fait. Le nombre d’applications étant illimité, chaque « geek » armé d’une capuche et d’un PC pour coder, se lance ces dernières semaines à l’assaut du grand capital pour lui arracher un investissement dont les prétentions sont sans limites. J’avoue, pour observer des TRES près cette fameuse IA, ces dernières semaines, que les applications sont incroyables et terrifiantes à la fois. Comme toute révolution, puisqu’il est enfin légitime de pouvoir l’appeler ainsi, elle est porteuse du meilleur et de son contraire, d’où la nécessité de bien discerner les problèmes réels.

A cette vitesse, l’IA ne peut être stoppée ou même ralentie, il n’y aura pas unanimité mondiale, or sans la Chine notamment, il ne peut y avoir d’IA domestiquée. Nous allons donc souffrir. C’est sans appel. Et ce de 2 façons :

L’automatisation va toucher tous les emplois dits à « cols blancs », raison pour laquelle tout le monde s’excite. Tant que l’on prenait les jobs des « déjà pauvres » du monde entier, plutôt par la robotisation, personne ne s’émouvait. Un pauvre un peu plus pauvre n’effraie personne. Ce serait le sens de l’histoire. Mais là on touche à ceux « du haut » et ils n’aiment pas cela du tout, car sinon comment partir en vacances toutes les 6 semaines et acheter sa Tesla, sans oublier la Rolex du petit ? L’automatisation va donc effectuer, mieux et plus rapidement, un nombre incalculable de tâches humaines. Ce qui inéluctablement va supprimer des millions de jobs à très court terme. Il y aura un seul amortisseur, la démographie, puisque les seniors vont continuer à quitter l’entreprise, sans qu’elle puisse trouver assez de jeunes pour les remplacer. Du coût il y aura moins de jobs certes, mais il y a moins de jeunes pour les prendre, donc une forme d’équilibre pourrait s’établir, mais il restera très en deçà de ce qui est nécessaire.

Mais bien plus grave encore, elle va diminuer la valeur attribuée au travail de l’homme en col blanc, ce qui va paupériser une classe médium ou haute, dont nous avons besoin puisqu’elle paie (beaucoup) d’impôts, entraîne son environnement vers le haut et consomme. Nous allons en faire des « moyens » ou des « bas », ce qui va faire s’affaisser la société par le bas, ce qu’elle fait déjà au gré de la disparition de classe moyenne.

Donc oui, les 300 millions de jobs affectés par l’IA et l’automatisation, décrits dans l’étude de Goldman Sachs, ne sont pas du ressort du phantasme, mais bien d’une réalité qui s’écrivait depuis longtemps, mais que chacun a voulu ignorer, à part quelques entrepreneurs un peu affûtés, qui le disaient depuis plus de 5 ans. Au diable la modestie, je l’écrivais il y a plus de 5 ans. Je n’étais pas le seul, mais nous étions peu nombreux.

A très court terme, nous aurions donc intérêt à parler d’une retraite à 70 ans, en attendant de redéfinir comment les hommes seront rémunérés demain, demain étant un avenir à 5 ans, pas 10, pas 20, pas 30…

Et pendant ce temps, aveugles que nous sommes, nous continuons à croire ou vouloir faire croire le bon peuple, que nous n’avons pas besoin de travailler après 60 ans, que nous pourrions taxer les superprofits. Pipotage terrifiant. Nous aurions bien intérêt à écouter ces seniors, cadres principalement, mais pas que, qui n’attendent qu’une chose, qui ne rêvent que d’une chose, et meurent quand on le leur refuse, et cette chose consiste à avoir la liberté de pouvoir continuer à travailler, même après 70 ans ! Car cette population, que je connais particulièrement bien pour y avoir travailler avant tout autre, en 2011/2012, en fondant l’Accélérateur de Croissance, ne veut pas quitter l’entreprise. Elle souhaite être formée, elle souhaite de nouveaux challenges, être remise en cause, chahutée même, mais pas licenciée ou « remerciée ». Elle carbure, comme chaque être humain, à la reconnaissance, et se fait plus mal que les autres, car elle tombe de plus haut. Elle souhaite être utile, même pour un salaire plus bas, qui se cumule heureusement avec la retraite, grâce à Raymond Soubie et un peu à notre Association à l’époque. Plus récemment, la baisse des charges pour l’embauche d’un senior dans une PME, a également été un signe positif, mais le plus simple, serait de ne pas les laisser partir tout simplement.

J’ai été le témoin, très ému, des larmes de tant de seniors que j’accueillais dans mon Accélérateur, un incubateur à start-up, qui tendaient les bras aux Seniors licenciés des grands groupes, et qui pleuraient de voir que quelqu’un, quelque part, pouvait encore croire en eux, les penser capable d’accompagner, transmettre, faire, alors que le système les poussait à une petite mort malheureusement confirmée par les statistiques depuis l’époque honteuse de la pré-retraite en France. Idée stupide née de l’hérésie socialiste, comme les 35 heures, du travail partagé ou réduit, qui a tué, littéralement, des milliers de cadres, qui, sans surprise, décompensaient dans les 6 mois de leur licenciement, ou pré-retraite, une maladie mortelle, ou une tornade de dépressions et addictions diverses, que l’Agirc a dû commencer à financer il y a plus de 10 ans déjà, tant le mal était brutal. Je l’ai appris « the hard-way » comme on dit ici, puisque c’est exactement ce qui est arrivé à mon père et aux pères de tant d’entre nous, qui vouent aux socialistes une haine sans nom, pour avoir détruit dans ce pays, la notion de travail. En plus d’avoir alimenté le développement de l’Islamisme en échange de leurs votes et de tant d’autres « crimes », sous l’œil critique mais inactif de la droite.

L’IA comme le sujet du travail et des seniors, devraient faire l’objet d’une pause, certes, mais pas celle qu’on pense. L’IA ne doit pas faire une pause, ce sont les hommes qui devraient à une vitesse accélérée se pencher sur le système du siècle à venir, qui doit redéfinir la place de l’homme, le rôle des entreprises, du rapport capital et travail, de l’existence et de la rémunération du travail, et surtout de son contenu et de sa valeur. Qui doit définir ce que nos institutions de formation devraient faire pour faire la révolution de leur mode pédagogique, de leur contenu, former qui, pourquoi, sur quoi et comment ? Et en attendant, une ou plusieurs réponses, il faudrait au plus vite allonger la durée du travail, et reporter l’âge de la retraite des seniors, de façon plus drastique. Cela allégerait à court terme la pression sur la recherche de cadres introuvables, de jeunes épris de sens selon les sondages, moins selon l’étude de leur consommation ( ☺ ), et qui ne veulent plus travailler comme leurs « aînés », mais qui eux-mêmes, obsédés par un nombril que nous, parents, avons souvent cultivé plus que leur cerveau, n’ont aucune idée de ce qui est en train de s’abattre sur eux.

Comment associer 2 sujets qui semblent si éloignés. Les Seniors et l’IA ? Il fallait semble-t-il une intelligence un peu décalée à défaut d’être totalement artificielle. La vôtre et la mienne. A vos pinceaux, dessinez-nous le monde qui se dessine à la vitesse du tsunami au galop.