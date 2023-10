"Edelweiss (France Fascisme)" de Sylvain Creuzevault

La pièce, création aux Ateliers Berthier, évoque les aspects les plus marquants de la politique de collaboration de l’État français, mise en place au profit du IIIe Reich sous le régime de Vichy, sous l’autorité du maréchal Pétain et de Pierre Laval. Elle aborde également le “collaborationnisme“ parisien sous l’occupation allemande, à travers ses figures les plus emblématiques : écrivains, journalistes, propagandistes, chefs de partis politiques pronazis et miliciens.