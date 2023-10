"Echecs" : les pièces s’entrecroisent et s’entrechoquent dans un récit choral magistral. Un coup de maître !

Echecs de Victor L. Pinel

Echecs

De Victor L. Pinel

Ed. Grand Angle

Date de publication : aout 2023

176 p.

24,90 €

THÈME

Une maison de retraite. Un jeune homme apprivoise une dame âgée irascible à grand renfort de parties d’échecs. Puis arrivent d’autres personnages. Les morceaux de vies s’imbriquent peu à peu dans les pages comme les pièces sur un plateau de jeu d’échecs.

POINTS FORTS

La construction de l’histoire : les personnages se croisent et se percutent sans fausse note pour un final éclatant. Quel travail de minutie !

La profondeur des personnages : pas plus de quelques pages à chaque fois pour chacun et chacune et pourtant j’ai l’impression une fois la BD fermée de les connaitre intimement. Les traits fins et expressifs des dessins renforcent la sensibilité du propos.

Les thèmes abordés : Comment réagir face à la défaite ? Qu’est-ce que la fidélité et le mensonge ? Comment se cacher ou s’exposer derrière les applis de rencontre ? Qu’est-ce que la masculinité toxique ? Comment se reconstruire après une séparation ? … L’auteur aborde avec beaucoup de finesse et d’intelligence des thèmes intimes et actuels.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune ! Sauf si vous êtes allergiques aux émotions et préférez les histoires pleines d’action.

ENCORE UN MOT...

C’est profond et léger en même temps. A partir de scènes du quotidien, l’auteur saisit notre société. Il parle de sentiments. De réussites. D’échecs. De ce qu’on en fait et d’où on va avec. L’enchainement des histoires, souvent sans transition, m’a dérouté au premier abord. Mais ça n’a duré que quelques pages.

C’est rapidement devenu naturel de passer d’une vie à l’autre. J’ai adoré voir se créer des ponts, d’une part entre les vies des personnages, d’autre part avec les pièces du jeu d’échecs. Suivre les trajectoires. Les coups avancés par chacun et chacune sur son propre plateau d’échecs. Une chose est sûre : j’ai retardé la fin de ma lecture pour ne pas quitter les personnages. Et en écrivant cette chronique je n’ai qu’une envie : relire le livre !

L'AUTEUR

Victor L. Pinel est originaire de Madrid. Après un court-métrage et plusieurs bandes-dessinées, c’est le premier projet qu’il réalise dans son entièreté (scénario et dessin).