Du télé-travail au télé-chômage, la lubie du télétravail

S’il y a un sujet qui fait rire les psy, les pros de la fonction RH et toute personne qui embauche, côtoie et discute avec le monde réel au quotidien, c’est bien celui du télétravail.

Il est devenu la star d’une classe politique et médiatique, qui ne connaît rien aux français comme employés et encore moins aux entreprises pour qui ils travaillent. Le télétravail tel qu’il est abordé à ce jour, est un élément de destruction supplémentaire de la relation humaine qui empêchait l’homme d’être un simple numéro, une chimère qui souhaite de faire des conséquences de la dictature du temps court, un sujet du temps long, et la négation d’une évidence absolue, qui consiste à oublier que l’homme est un animal, et que l’animal est principalement fait pour vivre en collectivité.

Pour tous ceux qui vivent dans moins de 80m2, c’est-à-dire une infinité de travailleurs pauvres et urbains, là où la misère se développe, malgré le fait d’avoir un emploi, le télétravail est une plaisanterie de mauvais goût. En tous cas dans sa version majoritaire. Il est impossible pour être humain normalement constitué de pouvoir séparer son espace professionnel de son espace personnel, et de survivre à une vie quotidienne sans autre rapport humain que celui offert par un zoom, teams ou autre google-meet, qui lui-même restreint la relation conviviale à l’expression d’un bonjour rapide, pour tenir dans les 30mns qui sont devenues la norme d’une réunion réussie. Il est impossible de pouvoir travailler dans ces conditions, au-delà de 2 jours par semaine, sauf pour ceux qui écrivent les lois ou poussent à la négociation syndicale, depuis la terrasse de leur résidence secondaire au bord de la mer ou à l’Ile de Ré, territoire préféré des socialistes à la retraite !

Considérer que le fait d’économiser quelques heures de transport compense tous les désavantages du travail à distance, feraient bien de venir passer quelques heures dans ces logements, pour réaliser de quoi on parle. Il y a plus de 6 ans, la société que j’avais créée (puis renvendue récemment) a réalisé à l’époque 60% des modules de formation pour les télétravailleurs, et les télé-managers. Afin de s’assurer d’un télétravail efficace et heureux, principalement à Paris (ou Lyon, Marseille..). Au bout de quelques mois, à raison pourtant, de 2 jours maximum chaque semaine de travail à distance, une forte proportion des télétravailleurs, sombraient dans la dépression, l’addiction à l’alcool, ou la boulimie. Dans le pire des cas, on laissait le salarié s’enivrer à la perspective d’une économie de temps arrachée à la répression automobile menée par Hidalgo à Paris, et on retrouvait un salarié obsée, alcoolique et déprimé. Une grande réussite.

Dans son rapport récent sur le télétravail, Microsoft, mettait en avant (sans le nommer ainsi) le grand carnage, notamment en soulignant :

Les dépressions en augmentation dramatique

La fin des relations inter-départements permis par la cantine, la machine à café, les évènements internes et externes, et du coup la pauvreté des échanges, limités à ses collègues proches, la fin de la « cross-fertilisation »

La perte majeure de productivité, de créativité, liée à la rencontre des gens dans la vraie vie, une créativité que seule la présence physique et la rencontre permettent.

On oublie que l’homme est un animal. Les religions, chrétienne en tête, nous ont persuadé que nous étions des fils de Dieu, et qu’en tant que tel nous étions tout à coup des créatures supérieures, qui échappaient aux lois de la gravité. En réalité, nous avons besoin de nous renifler, nous confronter, nous jauger, laisser agir ces réactions chimiques désormais documentées et prouvées depuis bien longtemps et qui montrent que l’homme est un animal certes égoïste, mais tout à fait social par nature, et qui ne sait fonctionner sans cette présence quasi charnelle.

Plus encore, pour ceux comme Twitter ou FB, qui annonçaient aux salariés qu’ils ne reviendraient peut-être plus au bureau de leur vie, c’était cette lubie digitale, qui pense que les outils qui rapprochent les hommes, remplacent le lien physique et fondamentalement humain. Quelle erreur pour des gens qui sont censés avoir à leur disposition les plus grosses données jamais agrégées par les hommes dans le monde. C’est dommage de si mal se chausser en tant que cordonnier ! Leurs salariés y ont perdu « la foi » dans l’entreprise, se voyant passer du statut de l’être humain, certes toujours en danger, à celui d’adresse IP, déconnectable en une fraction de seconde.

Laisser tout cela à la négociation salariale entre partenaires sociaux, est juste la raison pour laquelle le télétravail va devenir un sujet politique de plus, déconnecté de la réalité, qui va donner l’occasion à chaque « partenaire » de s’écharper une fois de plus, dans le but de ne faire ni gagnants, ni perdants. L’organisation des entreprises sera à nouveau dépendante des discussions des « bourgeois » de la société, qui n’imaginent pas la réalité du monde des vivants « normaux » et s’imagine surtout l’aspect « bucolique » du travail à domicile !

Le télétravail, va enfin amener à se poser quelques questions clés :

Qu’est-ce que le travail ? Et comment devrait-il être exercé au 21ème siècle ?

Pourquoi devrions nous préparer et comprendre que le télétravail n’est pas la martingale, et que le maintien de notre présence physique est essentielle pour lutter contre tous les arguments cités plus haut ?

Comment rendre le lien à l’entreprise plus libre ? Afin d’aboutir à une démocratie interne qui ne sorte pas de son rang et du vote de l’assemblées.

Comment ne pas casser le dernier fil qui garantisse une présence humaine forte, majoritaire, et donc un lien physique et émotionnel ?



C’est sur ce dernier point que j’aimerais aller plus avant dans le propos :

Une entreprise n’est pas un kolkhoze, mais néanmoins, c’est un point de ralliement et de contrôle, qui nous assure d’être connus et reconnus pour le travail que nous y faisons, la valeur apportée.

Le lien humain est le meilleur bouclier du salarié face à « la monotonie, parfois, du travail, l’alcool et la boulimie.

La présence humaine, c’est pour chaque salarié la condition sine qua non, qui va bâtir une relation dense ou impersonnelle, mais une relation, et un attachement. Notamment dans les boîtes de moins de 100 personnes, où chacun connaît tout le monde. Notamment le dirigeant, ou RH de l’entreprise, qui de ce fait aura à cœur de régler certains conflits ou décision, non pas en fonction du seul critère financier, mais en fonction de la qualité de sa qualité relationnelle avec l’individu en voie d’être licencié.

C’est ainsi qu’un télétravail mal géré aura pour conséquence la chose suivante :

Nombre de dirigeants d’entreprise, moi le premier, se demanderont bien pourquoi nous devrions payer des salariés qui ne quitteraient plus leur domicile (cas extrême) et profiteraient mieux de leur temps « libre » ?

En effet, plutôt que de payer les pots cassés d’un paritarisme dépassé, et payer le salarié distant comme le salarié présent, pourquoi ne pas les remplacer par un Chinois, Africain ou même Européen, ce salarié qui nous coûteraient tellement moins cher ailleurs? Le premier risque du télétravailleur est donc le chômage, de très longue durée, car de contextuel, le problème deviendra conjoncturel, puis permanent. Il faut donc dès maintenant, préparer ces hommes et femmes à des changements qui leur seront imposés rapidement.

La première conséquence d’un télétravail sans préparation, sera sans pitié !

Tout cela pourra accélérer les délocalisations, en cassant ce lien humain indispensable à des décisions humaines et non de circonstance. Un salarié que l’on ne connaît plus autrement que par la caméra du téléphone, ou pire, du smartphone, deviendra une simple adresse IP que l’on déconnecte en une fraction de seconde. Adieu boulot et bonjour chômage. Il en sera de même pour la relation salarié-entreprise, déjà devient de plus en plus fine, et finira par ne plus exister. Fini l’attachement de l’homme à son entreprise et fin de l’attachement résiduel de l’entreprise à l’homme. Voilà ce que cette solution présentée comme universelle et parfaite, pourrait nous promettre.