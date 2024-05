Droit relatif aux droits de l'homme : là où les initiatives en faveur de l'environnement meurent

Avec son arrêt du 9 avril dernier contre la Suisse pour son incapacité à atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, la CEDH a ouvert un vaste nouveau marché pour l'industrie du droit des droits de l'homme.

Aaron Rhodes est président du Forum pour la liberté religieuse en Europe et l'auteur de The Debasement of Human Rights (Encounter Books, 2018).

Avec son arrêt du 9 avril 2024 contre la Suisse pour son incapacité à atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a ouvert un vaste nouveau marché pour l'industrie du droit des droits de l'homme : des poursuites potentielles contre 46 États membres du Conseil de l'Europe pour lutter contre le changement climatique. Mais en plongeant l'activisme climatique dans le domaine abstrait et éphémère de la législation internationale sur les droits de l'homme, l'arrêt de la CEDH l'éloigne encore davantage de la politique intérieure, où des changements politiques réels peuvent être opérés. En outre, il rend encore plus confuses la signification et l'efficacité de la législation sur les droits de l'homme elle-même.

L'affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse a été introduite par un groupe de femmes, toutes âgées de plus de 64 ans, qui affirment que leur santé est menacée par les vagues de chaleur. La Suisse n'a réduit ses émissions de gaz à effet de serre que de 11 % entre 2013 et 2020, manquant ainsi son engagement de 20 %. Les autorités suisses ont fait valoir que les politiques climatiques n'entraient pas dans le champ d'application du droit international des droits de l'homme. Mais selon un document officiel, la Cour a estimé qu'en vertu de l'article 2, qui protège le droit à la vie, la Convention européenne des droits de l'homme "englobe un droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. La Cour a estimé que la Confédération suisse avait manqué aux devoirs ("obligations positives") qui lui incombent en vertu de la Convention en ce qui concerne le changement climatique. La menace supposée du changement climatique pour les droits de l'homme est depuis longtemps un sujet de premier plan dans les organisations internationales, et constitue souvent un véhicule pour les demandes de compensation de la part de groupes qui se disent victimes de la pollution des pays développés. D'éminents commentateurs des médias suisses et européens ont salué l'arrêt de la Cour européenne qui "élève la protection du climat au rang de droit de l'homme", créant ainsi un précédent pour d'autres tribunaux internationaux.

Il n'est pas surprenant que la décision ait été applaudie par les activistes comme la première affirmation par un tribunal international que "la crise climatique est une crise des droits de l'homme", selon un avocat du Centre pour le droit international de l'environnement.

Mais nous serions bien avisés de tenir compte du côté obscur de la décision. Cette décision élargit considérablement la portée des obligations positives des États imposées par le traité sur les droits de l'homme. La plupart des arrêts antérieurs de la Cour concernant le droit à la vie, axés sur l'environnement, portaient sur des questions telles que l'obligation d'un État d'avertir ses citoyens d'une éventuelle coulée de boue. Les États sont tenus de protéger les citoyens contre les crimes et les accidents mettant leur vie en danger dans les lieux publics. Aucune dérogation n'est admissible au titre de l'article 2. Si la production anthropique de CO2 est considérée comme la cause du changement climatique, le nouvel arrêt pourrait bien donner lieu à des décisions en matière de droits de l'homme réglementant pratiquement toutes les activités humaines, y compris des décisions hors de portée de la loi, parce qu'elles sont censées être enracinées dans des principes moraux transcendants et universels.

La Convention européenne des droits de l'homme a été établie en 1950, avec le soutien de Winston Churchill et d'autres dirigeants alliés de l'après-guerre, comme un rempart contre le totalitarisme - un mandat qui n'est pas moins vital aujourd'hui. Mais au cours des dernières décennies, l'activisme judiciaire et les concessions (principalement aux tendances juridiques françaises) ont érodé sa crédibilité. Soutenant les violations de la liberté d'expression sous la forme de lois sur les discours de haine, la Cour a également estimé que les gouvernements pouvaient interdire les vêtements religieux. Tout en ne protégeant pas les libertés fondamentales, la Cour gonfle la définition des droits de l'homme, ce qui l'affaiblit.

La décision est "juridiquement contraignante", mais seulement dans le monde imaginaire du droit international des droits de l'homme. Les tribunaux nationaux des Pays-Bas, de l'Allemagne et des États-Unis, dont le pouvoir est ancré dans la volonté de communautés particulières, ont imposé des changements dans les politiques environnementales. Mais un éditorial du quotidien suisse Aargauer Zeitung affirme que "la Suisse ne changera pas un iota de sa législation sur le climat à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme". Transformer la protection de l'environnement en une question internationale de droits de l'homme peut lui conférer un charisme moral universaliste, mais botter en touche, dans un domaine d'action largement symbolique et idéaliste, profitera principalement aux pollueurs, de la même manière que les tyrans jouissent de l'impunité lorsque leurs crimes se déplacent dans la sphère internationale, où aucune loi ou force politique ne s'applique. Le non-respect du droit international, voire de tout droit, érode les principes moraux sur lesquels repose le droit.

L'activisme judiciaire conduit à la passivité des citoyens. La Convention européenne était censée protéger les libertés politiques fondamentales et les processus démocratiques. Les principes des droits de l'homme définissent ces libertés fondamentales ; ce que les citoyens font de ces libertés relève de la législation nationale positive. C'est là que les initiatives en matière de changement climatique ont leur place.

L'article a été initialement publié sur The European Conservative.