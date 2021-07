Donald Trump attaque Twitter, Google et Facebook pour l’avoir censuré : et s’il avait au moins raison sur un point ?

Récemment, Donald Trump a lancé une contre-offensive judiciaire contre les grands groupes Twitter ou Facebook qui l’ont censuré durant son mandat présidentiel. Le fait que les réseaux sociaux aient un pouvoir de censure et autant de poids dans les débats publics, cela pose-t-il un problème de liberté d’expression ?

Bruno Walther : Ce que nous observons avec Facebook et Twitter est bien plus qu’une privatisation de la liberté d’expression et plus globalement de la question morale. Twitter et Facebook se font magistrat du siège et procureur. C’est une sortie des règles d’une justice basée sur un débat contradictoire et un équilibre entre les parties prenantes. Ce n’est plus la société démocratique, par l'intermédiaire d’une justice contradictoire, qui fixe la liberté d’expression mais des entreprises de droits privées, 100 % dépendantes de revenus publicitaires. Ce sont elles qui définissent ce qui est acceptable de dire et ce qui ne l’est pas. Ce faisant, elles définissent les codes moraux qui s'imposent à la société. En acceptant cela, nous sacrifions une des pierres angulaires de notre démocratie : la justice contradictoire.

Si Trump a été banni temporairement des réseaux sociaux par décision humaine, souvent ce sont des algorithmes qui prennent les décisions. Les grandes entreprises soulignent leur objectivité. Mais sont-ils aussi neutres qu’ils prétendent être ? Peuvent-ils l’être puisqu’ils sont tributaires de leurs créateurs ?

Ce n’est pas parce qu’une machine prend une décision que cette décision est neutre. Il faut entendre qu’un système informatique, comme un algorithme, est pensé, dessiné et codé par un humain. Il est naturellement l’expression des valeurs morales et de la manière de voir le monde de son concepteur. Il est temps que l’on assume le fait qu’un algorithme qui censure un propos est un objet hautement politique. Lorsque l’on éduque un algorithme à censurer un sein nu, il témoigne d’une forme de puritanisme très en vogue aux Etats-Unis. Les entreprises qui utilisent des outils de censure automatique devraient publier le corpus politique qui soutient cette censure.

Les algorithmes de modération sont-ils construits autour d’une vision structurellement, et sans doute inconsciemment, favorable à l’idéologie Woke ? Est-ce ce qui peut expliquer, par exemple, que les comptes de Mila aient été plus suspendus que ceux de ses harceleurs ?