"Dissection d'une chute de neige" de Sara Stridsberg

La Fille Roi : C’est vrai. Mais maintenant, j’ai changé d’avis

Le Pouvoir : Vous avez changé d’avis.

La Fille Roi : Je n’ai pas l’intention de ma marier avec lui. Je n’ai pas l’intention de me marier avec quelqu’un d’autre non plus. Je n’ai pas l’intention de me marier du tout.

Le Pouvoir : Et votre promesse à Love ?

La Fille Roi : Ma promesse ? Qu’est-ce qu’une promesse pour une reine ? J’avais promis de ne pas exécuter les suspects. Mais puisque les interrogatoires ont tardé, j’ai perdu patience. Maintenant ils sont morts.

Le Pouvoir : Vous lui avez promis de l’épouser.

La Fille Roi : On était des enfants. Je ne vais pas laisser un enfant décider de mon avenir.

Le Pouvoir : Vous n’avez jamais été une enfant.

La Fille Roi : Ah bon ! Peu importe, j’ai changé d’avis.