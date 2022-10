"Destins français. Essai d'auto-ethnographie familiale" de Martine Ségalen : un voyage au cœur de l'identité française d'une grande sociologue

"Destins français. Essai d'auto-ethnographie familiale" de Martine Ségalen est à découvrir aux Editions Créatis.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

DESTINS FRANÇAIS. ESSAI D'AUTO-ETHNOGRAPHIE FAMILIALE

De Martine Segalen

Editions Créatis (format Poche)

Mai 2022

315 p.

12 €

Notre recommandation : BON

THÈME

Ils sont originaires de Pologne et d'Alsace. Leur identité religieuse les conduit à prendre la route de l'exil, les uns au milieu du XIXème siècle, les autres, après la défaitede 1870, pour rejoindre Paris et y faire souche. L'identité française était leur horizon, et une volonté de réussite sociale et professionnelle leur fil conducteur. La sociologue Martine Segalen est née de cet enracinement, qui a vu ses parents se rencontrer à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cet essai, décrit non sans un certain humour, comme un essai d'auto-ethnographie familiale, reconstitue le parcours de ces familles, esquisse les grandes fractures de l'Europe, persécutions, pogroms, nazisme, les stratégies matrimoniales et les voies résilientes de l'intégration à Paris, dans les métiers de la confection, de la peausserie, fourrures et de la médecine.

Il bénéficie de toute l'expertise de Martine Segalen, spécialiste reconnue notamment de la famille, décédée en juin 2021, quelques jours après l'achèvement de cette ultime recherche.

POINTS FORTS

Cet essai propose un voyage dans l'intimité des familles dont l'union a conduit à la naissance de Martine Segalen, née Appel. Mais que l'on ne s'y trompe pas, il restitue un travail considérable de recherches généalogiques, historiques, socioprofessionnelles, et de mémoire, nécessaire à la reconstitution précisede tous ces parcours.

L'une des qualités de ce que l'auteur qualifie de "retour sur soi", réside dans une écriture simple et fluide et dans le récit de ces vies marquées par l'exil, puis par l'enracinement dans les quartiers, les traditions juives et les métiers qui furent les tremplins de leur intégration et de leur réussite sociale. Il y a dans ces pages des tranches de vies très intéressantes, notamment sur le quartier parisien du sentier, et les raisons de sa spécialisation, dans la confection, ou encore "l'aryanisation" des biens "juifs" sous le gouvernement de Vichy.

Tout est très bien et très précisément documenté, enrichi d'une iconographie assez abondante et elle-même opportunément commentée.

La partie concernant la vie dans le camp de Drancy, lieu d'internement et de transit des Juifs arrêtés par le régime de Vichy, avant leur déportation en Allemagne ou en Pologne - où furent contraints de vivre les parents de Martine Segalen, juste après sa naissance - est particulièrement intéressante.

QUELQUES RÉSERVES

Mémoire vive nécessaire !! Oui, attention, oncles, tantes, parents, grands-parents, cousins, cousines, alsaciens, polonais, russes, parisiens, américains… sur 4 à 5 générations, les fils se croisent, s'entrecroisent.. mais jamais ne s'emmêlent. Les accros de généalogie intelligente vont adorer - et ce n'est pas ironique.

ENCORE UN MOT...

Voici de très intéressants parcours, exhumés d'archives, de photos, de récits, composés etrecomposés, pour le plaisir des curieux des "vies d'avant", de tous ces petits riens et de ces grands moments, choisis ou subis, qui font une famille, sa culture, ses territoires, ses rites et ses inattendus, comme la rencontre improbable de Martine Segalen et de son mari (Renaud Segalen, petit fils du romancier, poète et ethnologue Victor Segalen) sur les bancs de Sciences Po en 1960.

Il y a une incontestable filiation d'intérêt avec le remarquable Retour à Lemberg, dans lequel l'avocat Philippe Sands croisait la recherche de ses racines en Pologne (Lviv en Ukraine aujourd'hui), avec celles de deux universitaires, auteurs des concepts de crime contre l'humanité et de génocide.

Si la douleur des persécutions dont furent victimes les Juifs en sont aussi le point commun, l'essai de Martine Segalen nous ouvre la porte de destins français, simples ou brillants, et tous d'un intérêt égal.

UNE PHRASE

"Pour mener cette enquête, l'ethnologue s'est faite historienne, elle est allée sur le terrain, a remué les archives, a sollicité ses propres souvenirs. Son exigence méthodologique et cette pratique d'une ethnologie de soi ne cachent pas l'émotion qu'elle a ressenti à la vue des documents, des sites (réels et virtuels) et des photographies qui la concernaient directement." P 6 Avant propos (intéressant !) de l'éditeur;

"J'ai donc reconstitué, à tâtons, un récit familial. En le construisant,j'ai évidemment eu du mal à mettre de la distance entre "enquêtés" et "enquêtrice" et je ne revendique aucune objectivité scientifique. Il s'agit de venir à cette histoire sous la forme d'un essai, dans tous les sens du terme, sur le croisement entre généalogie et mémoire, trajectoires et situations sociales. Comme pour le montage d'un film, je visionne les prises de vues qui se fixent sur un événement marquant, de nature privée ou publique et politique. Je fais un arrêt sur image sur tel ou tel personnage, à la fois métaphoriquement et concrètement lorsque je peux faire parler un cliché ou un document. J'arpente les passés en prenant souvent des chemins de traverse. " P 21

L'AUTEUR

Martine Segalen est une sociologue française, réputée pour ses travaux et publications sur la famille et les cultures européennes. Chercheuse au CNRS, elle a dirigé le centre d'ethnologie du Musée des Arts et traditions populaires. Paru en 1981, son célèbre ouvrage, Sociologie de la famille, a été traduit en plusieurs langues et réédité 8 fois ! Ses publications (une trentaine), traitent autant de la course à pied (dont elle fut une adepte reconnue, autant que de la défense de la pratique sportive pour les femmes) que de l'éloge du mariage, de la famille européenne, de l'esprit de famille, des relations entre les générations ou encore de la maternité.