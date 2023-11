Désinformation : voilà comment reconnaître si une photo d’actualité a été détournée, manipulée ou truquée

Un Palestinien couvert de poussière porte une petite fille blessée à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza après des frappes israéliennes, le 29 octobre 2023.

Kélian Sanz Pascual est analyste géopolitique chez Cassini et spécialiste de l'espace numérique et informationnel en Russie.

Atlantico : Les fausses images pullulent sur Internet. Comment vérifier les images en ligne ? Comment savoir si une image est déjà apparue sur Internet et dans quel contexte ? Y a-t-il des règles ?

Kélian Sanz Pascual : Je dirais qu'il y a trois vecteurs de vérification principaux qui peuvent être réalisés à partir d'outils ou simplement à partir de recherches. Ce sont les trois grands C :

· Le Contenu

S’il s’agit d’une image, vous pouvez vérifier plusieurs éléments dont les watermarks. Une personne qui publie une image manipulée oublie parfois de les retirer. Ce sont des petites mentions qui se trouvent sur la totalité de l’image ou dans un coin, sorte de tatouage numérique ou de copyright. Il suffit de vérifier. On va voir, par exemple, le nom de l’artiste en bas à droite de l’image. Ensuite, une simple vérification sur Google permet de tomber sur les comptes de l’artiste sur les réseaux sociaux et de se rendre compte qu’une de ses images a été détournée.

Dans les images générées par l’IA, il y a souvent des étrangetés. Il faut être attentif aux petits détails. Certains éléments qui ne vont pas vont créer un malaise. C’est le phénomène qu’on appelle « la vallée dérangeante ». Vérifier bien les mains des personnages représentés car le nombre de doigts peut-être disproportionné, tout comme les dents. Il faut également vérifier les accessoires. Si jamais on représente une personne avec des lunettes, il arrive souvent que les branches soient fondues avec la peau. Idem si la personne tient un téléphone. Les touches vont avoir une apparence étrange car les intelligences artificielles ont encore du mal à représenter des tout petits éléments qui se répètent. Prêtez attention également à la peau des personnages qui peut faire plastique ou cireuse ainsi que les ombres qui sont manquantes ou incohérentes. S’il y a du texte, les intelligences artificielles qui génèrent des images ont encore beaucoup de mal à formuler des textes cohérents donc il faut y prêter attention. Le lieu pour finir. Place de la République à Paris par exemple, vous pouvez vérifier que la statue qui est représentée est bien dans la bonne position ou ce genre de choses. Deux programmes, FotoForensics et Forensically, permettent de détecter des montages Photoshop en détectant des parasites, des zones clonées ou d’autres types de variations difficiles à discerner à l‘œil nu.

· Le Contenant

Souvent des erreurs sont commises par les personnes qui effectuent ces modifications.

-Le nom de l’image

S'il s'agit d'une photo, par exemple, les appareils avec lesquels on les prend ont une manière de les compter bien précises, avec l’heure et la date. Quelqu’un qui va essayer de faire des montages va les renommer donc on peut se rendre compte de quelque chose grâce au nom de l’image.

-Les données EXIF (Exchangeable image file format)

Ce sont des données qui sont enregistrées automatiquement lorsqu'on prend une photo avec un téléphone ou un appareil photo. Là encore, il faut vérifier la date et l’heure. S’il y a manipulation, on peut s’en rendre compte. Dans plusieurs cas de désinformation russe par exemple, on a vu des images ou des vidéos qui étaient présentées comme ayant été filmées et publiées dans la foulée. En revérifiant leurs données exif, on se rendait compte qu'elles avaient été enregistrées deux ou trois jours avant.

-Le décalage sur les vidéos

-L’heure des montres

C’est parfois édifiant ! Il faut vérifier l’heure indiquée par les personnages qui portent une montre. Souvent, l’heure affichée par la montre n’est pas du tout cohérente avec le narratif qu’on nous en fait.

-La résolution

Parfois, la résolution ne colle pas. Elle est trop bonne pour un appareil de mauvaise qualité ou l’inverse. Je prends ici pour exemple une certaine vidéo que la Russie a diffusée dans ses propres médias pour essayer de montrer ses offensives réussies contre l'armée ukrainienne. On se rendait compte qu'il s'agissait d'images tirées de jeux vidéo. Les graphismes n'étaient pas du tout cohérents avec la réalité. En observant attentivement, on se rendait compte que c'était de la 3D.

· Le Contexte

C'est surtout là qu'on va pouvoir utiliser des outils. Mais attention, les outils pour vérifier les images ne vont pas forcément pouvoir donner beaucoup plus d'éléments que ce qu'on peut vérifier à l'œil nu.

Les évolutions des différentes techniques qui existent pour manipuler des images peuvent être un peu inquiétantes, mais il y a toujours une constante dans la manière dont les manipulations des images et des vidéos sont faites et par extension. Il ne faut pas prendre pour acquis une image. Il faut bien vérifier certains détails. Certaines vérifications ne nécessitent absolument pas d'outils comme nous venons de le voir.

Dans le contexte, il faut aussi essayer de comprendre ce qu’on essaye de vous vendre. Qu'est-ce qu'on essaye de me faire croire ? Parce que s'il s'agit, par exemple, de publications qui sont censées être au choc, qui sont censées m'énerver dès que je les vois ou me rendre triste ; cela peut être un signal d’alerte pour déterminer qu’il y a peut-être manipulation. Dans ce cas, cela vaut la peine d'essayer de croiser les sources. Ce que je vois, est-ce qu’on me le montre ailleurs ? Que disent les autres utilisateurs sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je connais des sources de confiance, qui travaillent sur la vérification, qui font du fact- checking de façon régulière ? Est-ce qu'elles en ont parlé ? Si oui, qu'est-ce qu'elles en disent ? Il s'agit vraiment d'avoir une vigilance et de ne pas croire tout ce qu'on voit.

Quels sont les outils accessibles ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents outils sont alimentés par des bases de données qui sont très vastes, mais qui ne sont pas forcément exhaustives. Cela vaut la peine de les essayer les uns après les autres. Ainsi, vous pouvez vous rendre compte si une image a déjà été utilisée. Prenons l’exemple du conflit israélo-palestinien. De nombreuses images ont été présentées comme étant des atrocités ayant été commises à Gaza alors qu’en réalité ce sont des images qui ont été publiées il y a plusieurs années dans le cadre du conflit en Syrie.

Les utilisateurs occidentaux vont avoir tendance à se tourner vers Google Lens ou TinEye. Ça peut valoir le coup d'essayer de faire la même recherche avec le moteur de recherche russe Yandex, dont la base de données n'est pas la même.

Est- ce qu'on vérifie une vidéo de la même manière qu'on vérifie une photo ?

Forcément, il faut s'adapter aux médiums mais on vérifie certains éléments de la même manière comme la gestuelle du corps. Sur une vidéo censée représenter un politicien, si on s’aperçoit qu’il n’y a que les yeux et la bouche qui bougent alors c’est un deep fake. Avec les outils les moins performants pour truquer, le corps est complètement statique. Il peut d’ailleurs déclencher le phénomène de « vallée dérangeante » évoqué au début de notre entretien. Il faut vérifier également les données EXIF, enregistrées à la fois sur les images et sur les vidéos. Pour déterminer l’origine d’un clip vidéo, il existe un outil, InVID. C’est un plug-in pour navigateur qui a été développé par l’AFP et Deutsche Welle.