Des scientifiques détectent plus de 50 nouvelles substances chimiques environnementales qui n’avaient encore jamais été rencontrées chez l’homme

Atlantico : Que nous apprend cette découverte ? Comment expliquer que ces 50 nouvelles substances chimiques aient été détectées chez des femmes enceintes et des bébés ? Pourquoi est-ce inquiétant ?

Pr Jean-François Narbonne : Elles ont été détectées mais c’est un processus qui suit le développement des méthodes analytiques. En réalité, les méthodes analytiques sont de plus en plus perfectionnées. Et d’ailleurs cette publication est menée par des équipes de recherche de pointe.

Je suis bien placé pour en parler puisque mon ancienne équipe du CNRS travaillait sur les sujets de la détection des contaminants dans les compartiments en particulier aquatiques et a été la première en France à détecter les résidus de médicaments dans les rivières lorsque la spectrométrie de masse est arrivée.

C’est exactement ce qui se passe avec cette étude. Les perfectionnements de la spectrométrie de masse permettent de détecter des molécules à des niveaux de plus en plus faibles. A l’époque du DDT, les mesures étaient au niveau du milligramme kilo (la dose des médicaments) maintenant nous sommes au nanogramme kilo (les résidus dans l’eau) et on passe au picogramme kilo.

Depuis une vingtaine d’années, on a essayé de détecter directement les composés dans les milieux au fur et à mesure que les techniques nous le permettaient. C’est un peu comme les résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Si on traite un champ, au bout de quinze jours on peut récolter les légumes ou les fruits et il n’y a plus de pesticide. Il n’y en a plus de détectable au niveau du milligramme kilo. Finalement on s’aperçoit que dans 45 à 50% des fruits et légumes il y a des pesticides. Il y en a moins qu’avant mais maintenant on les détecte.

Depuis près de vingt ans donc, avec ce que l’on appelle le biomonitoring on a essayé de mesurer non plus dans les produits mais directement chez l’homme. Des études ont été menées pour analyser le sang permettant de travailler sur des produits détectables et accumulables comme les dioxines, les PCB ou le premier qui a été recherché, le DDT. Et au fur et à mesure que les produits accumulables ont été interdits, seuls les produits métabolisables étaient dès lors dorénavant autorisés. On ne les retrouvait rapidement que sous forme de métabolite. Cela compliquait la recherche car au lieu de rechercher la substance mère, on cherchait dix, douze, cent métabolites différents. Il a donc fallu améliorer les techniques et en particulier lorsque les analyses sont passées et se sont concentrées sur les urines, après le sang. Quand on métabolise les produits, ils passent dans le sang mais très rapidement ils sont excrétés et on les retrouve dans les urines. Les recherches des produits chimiques dans le corps humain en analysant les urines rendent le processus encore plus complexe à cause du milieu aqueux. Le monitoring a réellement débuté en 2006 en France sur les dioxines dans le sang et les techniques dans l’urine chez les femmes enceintes il y a une dizaine d’années. J’étais dans les comités scientifiques qui ont participé au lancement de ces études. J’ai moi-même un groupe de médecins qui travaillent à l’université Saint-Joseph au Liban sur 250 personnes et on recherche les produits, le tracing, le transfert dans le placenta et le passage chez l’enfant. On s’est beaucoup intéressé au passage mère – enfant. D’abord à partir du lait. Le lait avait de la matière grasse. Cela fait 30 ou 40 ans que l’on a commencé à rechercher le DDT dans le lait pour voir le taux d’exposition du nouveau-né par la mère. On s’est aperçu que le placenta n’était pas du tout un filtre étanche mais que les produits, en particulier liposolubles (solubles dans les graisses), passaient très facilement dans le placenta et pouvaient exposer les enfants. J’ai fait moi-même des travaux sur le passage du benzopyrène des fumeurs à travers le placenta et l’exposition des fœtus il y a une trentaine d’années.

Une grande étape a été franchie il y a une quinzaine d’années. Les techniques étaient devenues suffisantes pour enfin détecter ce qu’il y avait dans le sang du cordon ombilical. On avait identifié entre 250 et 300 produits qui n’avaient jamais été identifiés et qui exposaient le fœtus. Il y a eu une grande publication (« Body burden : the pollution in newborns », la pollution chez les nouveau-nés). 300 molécules avaient été listées et détectées pour la première fois dans le sang du cordon. Elles ont été classées par type d’action. Il y avait les perturbateurs endocriniens, celles qui étaient cancérigènes, qui touchaient l’audition… Cela n’est donc pas un scoop. J’avais écrit un livre, « Sang pour sang toxique » (publié aux éditions Thierry Souccar) , où j’avais fait un premier bilan à destination du grand public de ce que les progrès de l’analyse nous avaient permis.

On a détecté les premiers produits dans l’environnement dans les années 1960. C’est cela qui a conduit à l’interdiction des produits les plus accumulables, en particulier dans les organochlorés, les polluants organiques persistants. Dans ces polluants, il y avait essentiellement des produits chlorés. Souvent on les a remplacés par d’autres halogènes. Il y a notamment le brome, le fluor. Et puis il y a l’iode qui est la constitution de nos hormones thyroïdiennes. Lorsque l’on greffe des halogènes sur les produits chimiques, on peut interagir avec les hormones. C’est un perturbateur endocrinien. Quand on a attiré l’attention, on a interdit des produits chlorés. Les industriels ont alors fait des produits bromés à la place. Ils permettaient de résister à la chaleur, ils résistent à tout, c’est d’ailleurs leur problème, y compris à la dégradation biologique.

On a donc recherché dans l’environnement ces produits bromés qui étaient les anti-feux, les retardateurs de flammes que l’on mettait dans les plastiques ou dans des matelas pour ne pas qu’ils brûlent. Ils étaient aussi utilisés pour traiter les feux de forêts. On a commencé à les voir dans l’environnement mais pas à des niveaux aussi élevés que les anciens chlorés.

Avec les techniques analytiques, on a commencé à regarder s’il n’y avait pas d’autres produits utilisés. Lors de l’utilisation des bromés, on a constaté leur présence dans des concentrations bien plus faibles que ce que l’on avait pour les chlorés. A ce moment-là, on a pu interdire. Les anti-feux bromés ont pu être interdits. On est donc retombé à des niveaux très faibles grâce à cela.

Dans cette récente étude, il s’agit de produits fluorés qui ont « remplacé » les produits bromés. Cela a permis des avancées dans les plastiques ou sur les boîtes à pizzas. Cela concernait beaucoup de revêtements pour la cuisine, des barquettes, des emballages d’aliments… qui étaient à base de produits fluorés. Même chose pour le téflon ou le gore-tex. Depuis une dizaine d'années, les téflons ont été placés cancérigènes par l’IARC. Les fabricants les ont très vite remplacés par les PTFE, les dérivés de l’éthylène.

Dans cette nouvelle étude, des PFOAS ont été trouvés dans l’environnement. Ils se sont dispersés à des doses très faibles. Au fur et à mesure que l’on baisse les seuils de détection, on les trouve mais à des niveaux qui sont infiniment plus faibles que les anciens bromés ou les anciens chlorés qui sont toujours à des niveaux importants dans l’environnement.

Ce n’est donc pas étonnant car il s’agit de produits interdits. On savait qu’ils étaient dans l’environnement. On les retrouve au fur et à mesure de l’amélioration des techniques analytiques.

Quels sont les enseignements sur le plan technique et scientifique ? Que faut-il en retenir ?

Le problème consiste à interpréter ces très faibles doses. Comment arriver à leur donner une signification en termes de risques pour la santé étant donné que l’on passe dans des substances de moins en moins toxiques. Les plus toxiques ayant été interdites au fur et à mesure. Par exemple, les PTFE ne sont plus classés cancérigènes, autorisés par l’IPA, contrairement aux anciens.

Il faut donc entreprendre des études, comme ce qui est fait aujourd’hui. Pour regarder la toxicité à des niveaux très subtils. Parallèlement aux techniques analytiques, on a développé les techniques de toxicologie en particulier in vitro.

Les produits sont à des doses tellement faibles qu’en réalité le plus intéressant est de s’intéresser aux cocktails. A partir des analyses chimiques qui sont faites dans les matrices biologiques, les enfants, les vecteurs d’exposition foetaux (liquide amniotique, cordon ombilical), on regarde en fonction des profils de population quel est le cocktail de substances qui est le plus fréquemment rencontré.

Cette étude démontre également que les Etats-Unis malheureusement ont toujours été « en avance » d’une pollution par rapport à l’Europe ou la France. Ils ont utilisé les produits avant nous. Les produits bromés ont été beaucoup utilisés aux Etats-Unis. Quand on mesure le sang des adultes américains, il y a dix fois plus de produits bromés que dans le sang d’un Européen. Des études similaires devraient être publiées prochainement en France notamment par l’INSERM qui étudie les cas de femmes enceintes. J’ai arraché de haute lutte la première étude en monitoring en France sur la dioxine. C’était la première en 2006. Les Américains et les Allemands le faisaient depuis vingt à trente ans. On s’est battu pour avoir des études chez l’homme, chez des gens bien portants pour voir quel était leur niveau de contamination.

Des progrès ont été faits depuis, notamment sur des études coordonnées en Europe. On essaye de faire le lien entre l’exposition alimentaire et l’imprégnation dans le corps. On fait d’ailleurs des recommandations de consommation pour les femmes enceintes en particulier pour les produits bioaccumulables comme les PCB ou le mercure. On recommande ainsi de ne pas consommer tel type de poisson. Le passage transplacentaire se fait par ces produits comme les PCB.

Les politiques sanitaires tiennent compte de l’exposition des femmes en âge de procréer. Elles accumulent les produits qui passeront ensuite, une fois enceinte, dans le cordon ombilical. On s’est rendu compte que la phase fœtal était une phase déterminante car c’est là que l'organogenèse se fait et que l’on peut influencer le développement du cerveau, des tissus et des fonctionnalités qui se mettent en place au fur et à mesure de la gestation, ce qu’on appelle les 1.000 jours (de la conception jusqu’à la période néo-natale avec le transfert qui se fait à ce moment-là via le lait).

Si vous regardez les monitorings qui ont été faits en Allemagne, dans le sang des Allemands (que ce soit des adultes, des femmes enceintes ou des enfants), la liste des produits surveillés était au départ constituée de quelques métaux lourds, il y avait une dizaine de produits comme le DDT. Maintenant, vous avez des centaines de produits qui sont listés, à mesure qu’on les détecte.

Il est important dans le monitoring d’étudier si les produits sont en train de diminuer ou d’augmenter. Si ces produits sont déjà interdits, ils ne vont faire que diminuer

La première mesure à prendre serait donc d’inclure ces nouvelles possibilités de détections fines dans les programmes de surveillance, le biomonitoring, le suivi dans la sphère biologique et humaine en particulier, de façon à suivre la tendance.

Le deuxième élément clé c’est en termes de prédiction d’effet santé, de pouvoir faire des corrélations quand on va regarder le développement des enfants, on pourra faire des corrélations avec ces nouveaux dosages pour regarder s’il y a des associations statistiques et éventuellement des liens de causalité avec ces nouveaux produits détectés.

Le troisième élément c’est d’essayer d’anticiper parce que les études de causalité sont toujours très décevantes. Il est possible de reconstituer in vitro les profils, les cocktails d’occurrence. On reconstitue avec des produits synthétiques certains éléments pour tester le potentiel toxique (perturbateur endocrinien, mutagène…) sur des systèmes extrêmement sensibles comme dans les bioessais ceux à gènes rapporteurs qui permettent de voir la réaction des cellules humaines. On teste même les cocktails avec l’intelligence artificielle. L’outil de potentialité toxique se fait en reconstituant les mélanges tels qu’on les détecte plus fréquemment dans les différentes matrices et cela permet de regarder quel est leur potentiel toxique sur la cellule humaine in vitro au nanogramme.

L’idée c’est d’adapter chaque fois, à chaque évolution technique, les concepts de risques.

Quelles pourraient être les conséquences sur le plan de la santé, notamment sur le long terme ?

Il est très difficile de prévoir les conséquences à long terme. Ce n’est pas parce que l’on détecte ces substances aujourd’hui qu’elles sont véritablement nouvelles. Les pesticides étaient déjà là mais on ne les détectait pas. Les effets sur la santé, si jamais il y en avait eu, existaient déjà. C’est plus inquiétant finalement quand il s’agit d’un nouveau produit. Cela pose le problème des autorisations de mise sur le marché.

Il est difficile de prévoir des réactions sur des populations hétérogènes. On compare différentes populations pour voir si c’est spécifique d’un type de comportement soit d’un environnement particulier, soit de l’utilisation d’un type de produits cosmétiques.

On s’est donc rendu compte avec les nouvelles techniques analytiques qu’il y avait des centaines de substances que l’on retrouvait dans le cordon ombilical. Ce qui est plutôt rassurant c’est que comme on ne les a pas trouvées il y a vingt ans, on les trouve maintenant mais il y en a beaucoup moins.

L’idée est de les intégrer dans toutes les stratégies dans les agences nationales, à l’Anses et à l’Inserm, et les études de monitoring et les études toxicologiques puisqu’au fur et à mesure que l’on identifie des cocktails, on peut mieux les caractériser et mieux étudier leur potentialité toxique.

Ce genre de découvertes et d’étude vont permettre de nous perfectionner. Les industriels avaient anticipé ces choses-là. Pour un certain nombre de substances, certaines avaient déjà été réglementées. Pour les autres, celles qui sont véritablement inconnues, il peut s’agir -comme pour les dioxines- de produits de dégradation de combustion des biomasses. Un feu de forêt peut faire 400 grammes de dioxine. Il ne s’agissait pas de composés que les gens fabriquaient. On ne savait pas qu’ils étaient dans l’environnement. Quand on les a trouvés, cela a permis d’en savoir plus, de savoir d’où ils venaient.

Les substances inconnues sont susceptibles de ne pas avoir été fabriquées. Il peut s’agir de substances éventuellement naturelles, soit de substances qui proviennent de dégradations des métabolites qui n’étaient pas connues.

La mise au point de spectroanalytique de très forte performance qui a permis au début des années 1990 de détecter les dioxines et de savoir d’où elles venaient et d’adapter de nouvelles normes, c’est pour cela notamment que l’on utilise de nouveaux filtres sur les incinérateurs et que l’exposition et le taux de dioxine chez l’homme a diminué en dix, quinze ans depuis qu’on a pris des mesures sur des incinérateurs il y a une vingtaine d’années.

La réglementation et les pratiques permettent d’anticiper. S’il s’agit de produits inconnus, il va falloir remonter à leurs origines.