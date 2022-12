Des mots interdits mais on a réussi à sauver « salope » et « enculé »…

Les propriétaires de ce jeu ont décidé de proscrire les mots « discriminants » et ceux qui « incitent à la haine ».

Les propriétaires de ce jeu très populaire ont décidé de proscrire les mots « discriminants » et ceux qui « incitent à la haine ». Nous on croyait que le scrabble était un jeu et non pas un bulletin paroissial. Ainsi - quelques exemples - parmi d’autres, vous ne pourrez plus « chinoiser ». C’est désobligeant pour deux milliards d’individus aux yeux bridés. Vous ne pourrez pas non plus utiliser le mot « boche ». Et « fridolin », c’est bon ? Peut-on l’utiliser sans risque que la République fédérale allemande nous déclare la guerre ? Nous ne connaissons pas la liste complète des mots interdits. Mais nous savons qu’ils vont vous faire perdre des points.

Notons que « poufiasse » est également à proscrire. « Pétasse », ça va ? D’autres mots posent problème. Comme par exemple « macaroni » : les Italiens pourraient en tirer ombrage. Il faut également écarter le mot « melon ». Il est à double sens : il désigne certes un fruit gouteux mais également de façon péjorative les habitants d’Algérie.

16.000 scrabbleurs sont enregistrés pour une compétition officielle. Ils se sont mobilisés pour sauver les mots « salope » et « enculé ». Bravo ! A leur attention, nous signalons que le mot qui rapporte le plus de points dans ce scrabble progressif est « woke » !

PS : Dans la liste que nous avons publiée, il manque un mot : « souche ». Cela renvoie aux « Français de souche », ce qui est très stigmatisant pour les immigrés.

