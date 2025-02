La passion de Matthew pour la géographie vient d'une enfance passée à Snowdonia et il a travaillé dans le monde entier sur un grand nombre de projets. Dans les années 1990, il a travaillé sur une série de projets glaciaires/quaternaires dans l'Arctique, ainsi que dans tout le Royaume-Uni, financés par le NERC et la Royal Society of London. Il a publié de nombreux articles sur des aspects de la glaciologie, de la sédimentologie et de la géomorphologie.