Derrière la visite d’Emmanuel Macron à Marseille, le mal français de la concentration du pouvoir aux mains d’un seul homme

Emmanuel Macron, président de la République.

Atlantico : A Marseille, Emmanuel Macron a multiplié les annonces sur le cannabis, sur l’école, etc. Des annonces qu’on imaginerait volontiers chez des ministres plutôt que chez le président. Comment en sommes-nous arrivés à cette concentration du pouvoir aux mains d’un seul homme particulièrement manifeste sous le mandat actuel ?

Christophe Seltzer : Pour être franc, je n’ai pas la force de m’intéresser au tour du vieux Port par le Président de la République. Le grand débat, on a déjà payé pour voir.

A mon sens, Emmanuel Macron n’a toujours pas compris que les Français ne lui avaient pas donné de majorité à l’Assemblée nationale en juin 2022. Du point de vue de la Constitution et au regard de sa victoire à la présidentielle de 2022, son seul mandat est de présider le pays, pas de le « gouverner » (c’est le rôle du Gouvernement) ni de voter les lois (c’est le rôle du Parlement) – ni de se substituer aux collectivités territoriales (n’a-t-on pas décentralisé – quoi qu’imparfaitement ?).

En dramatisant et en personnalisant ce déplacement à Marseille, Emmanuel Macron joue contre les institutions. Il abîme sa fonction en se préoccupant de choses qui ne sont pas de son niveau. Il affaiblit le principe de la séparation des pouvoirs. Il met à mal la démocratie en s’attribuant une légitimité forfaitaire et globale qu’il n’a pas obtenue. En somme, il exacerbe à son paroxysme la potentialité populiste de la Ve République : le face à face entre un homme et une foule. On voudrait accélérer la polarisation qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

Comment en sommes-nous arrivés là ? En renforçant continuellement les pouvoirs du Président de la République contre ceux du Gouvernement et du Parlement. Élu directement par les Français depuis 1965, le Président fait concurrence à la légitimité des députés. Avec la synchronisation des élections présidentielle et législatives depuis 2002, le fait majoritaire systématique renvoie tout le pouvoir politique à l’Elysée - très peu aux élus, et plus rien aux Français.

Qu’est-ce qui explique que le président actuel maximalise son rôle et ne se contente pas de son rôle d’arbitrage politique et de garant des institutions ?

Christophe Seltzer : L’hyper-présidentialisation de notre régime est tellement avancée qu’Emmanuel Macron n’a pas même su ou voulu respecter l’esprit de la Constitution après les élections législatives de 2022. On s’est tellement habitué à un président omnipotent que lui, comme nous, avons oublié que le général de Gaulle concevait la fonction présidentielle comme une position d’arbitre, et que même François Mitterrand laissait de la marge de manœuvre à son Premier ministre lorsqu’il était socialiste .

Dans un esprit gaullien, je crois qu’un Président tenu en minorité à la suite des élections législatives doit démissionner ou renvoyer la responsabilité de la constitution d’une majorité de gouvernement à l’Assemblée nationale. Si cette dernière est introuvable, il peut alors recourir au droit de dissolution. Ou démissionner. La séquence des retraites est catastrophique : le Président seul est passé en force.

Dans quelle mesure cette hyper activité présidentielle masque-t-elle l’impuissance de l’Etat sur les grands sujets et la faiblesse du personnel politique (ainsi que celle des directeurs d’administrations)?

Christophe Seltzer : On a beau jeu de reprocher aux hommes politiques et aux parlementaires de ne pas savoir faire de compromis. Mais il n’y a aucune incitation institutionnelle à réaliser des compromis aujourd’hui puisque tout le monde a les yeux rivés sur l’Elysée. Et le Président le premier cherche encore à avoir le beurre et l’argent du beurre.

Cette hyperactivité hyper présidentielle, et cette élection présidentielle permanente, qui prend toute la bande passante médiatique et politique, empêche toute réflexion de fond au quotidien, disqualifie les partis pour l’élaboration de programmes politiques de long cours, affaiblit la portée des élections, désincite à la délibération parlementaire, tue l’action politique.

Il faut absolument sortir de l’hyper présidentialisme ! Par le pouvoir démesuré qu’elle confère au président de la République, la France est une anomalie parmi toutes les démocraties occidentales. Même le Congrès américain est plus puissant face au président des Etats-Unis d’Amérique !

A quel point cette concentration du pouvoir croissante est-elle délétère pour la prise de décision publique ?

Christophe Seltzer : On s’imagine bien qu’un pays de 68 millions d’habitants ne peut pas voir des choses aussi différentes que ses trains, ses caméras ou ses préservatifs gérés personnellement par le Président de la République lui-même.

Aujourd’hui, l’impuissance politique est le sentiment le mieux partagé parmi les citoyens comme les élus politiques, à commencer, et à raison, par le Président de la République.

Il faut d’urgence retrouver une répartition des pouvoirs pour clarifier les responsabilités.

Quels sont les exemples les plus prégnants de la tendance actuelle ? A quel point cela s'est-il accentué ?

Christophe Seltzer : Depuis vingt ans, la politique ne change plus la vie. En période de cohabitation, on avait privatisé avec la droite ou bien instauré les 35 h avec la gauche plurielle. Depuis, plus rien. Sinon peut-être l’auto entrepreneur sous Nicolas Sarkozy (en réalité piloté par des ministres comme Hervé Novelli) qui a permis à des millions de Français d’entreprendre, et le mariage pour tous sous François Hollande (défendu dans les faits avec panache par Christiane Taubira), qui a permis à 150 000 Français de même sexe de pouvoir se marier.

Pourtant, en matière de politiques publiques, tous les indicateurs sont au rouge, de l’école aux retraites en passant par la dépendance, de l’université à l’hôpital, de la justice à la police… Les idées ne manquent pas, mais les partis politiques ne sont plus là, et le courage politique a disparu. On ne fait plus que du paramétrique à grands frais et sans résultats.

Beaucoup incriminent les Français, qui se désintéresseraient de la chose publique, ou le personnel politique, qui ne serait plus au niveau. C’est sans doute vrai, mais c’est un peu court. Je crois qu’avant même d’aller vers de la démocratie participative, il faut restaurer les piliers de notre démocratie représentative qui ne tiennent plus. Comment faire pour que le Gouvernement gouverne, le Parlement vote les lois, les élus locaux exercent librement leurs responsabilités ? Il faut un électrochoc institutionnel ! Et si on en finissait avec l’élection présidentielle ?