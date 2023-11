Démocraties sous tension : ce test que le 07 octobre représente pour l’Occident

Les débats sur ces questions ont lieu ici en Israël et dans d’autres sociétés ouvertes à travers le monde.

Les conséquences du 7 octobre constituent un test pour l’Occident et pour toutes les sociétés ouvertes – des sociétés qui prétendent tolérer et même accepter la diversité d’opinions, de cultures et d’opinions politiques. Des sociétés qui croient à la liberté d’expression et de la presse. De telles sociétés sont désormais à la croisée des chemins et doivent réfléchir à la direction qu'elles souhaitent prendre.

Les gens raisonnables peuvent ne pas être d’accord sur la question de savoir qui est responsable (et dans quelle mesure) de la qualité de la vie civile à Gaza avant le 7 octobre. Les gens raisonnables peuvent ne pas être d’accord sur l’opportunité d’exercer des pressions sur Israël afin de modérer sa réponse militaire au pogrom du 7 octobre. Les débats sur ces questions ont lieu ici en Israël et dans d’autres sociétés ouvertes à travers le monde. Mais que faire face à la haine des Juifs ? Que faire quand l’antisionisme n’est clairement pas qu’un simple désaccord avec la politique israélienne, mais qu’il concerne les Juifs et pas seulement les Israéliens ? Une société ouverte croit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. Mais comment une société ouverte comme celle de l'Australie peut-elle gérer une foule de centaines, voire de milliers, qui scandent « Gazer les Juifs » sur les marches de l'Opéra de Sydney ? La police a découragé les Juifs de venir à ce rassemblement. Est-ce la bonne réponse ? Existe-t-il une alternative ? Comment une société ouverte comme celle de l'Angleterre fait-elle face à 100 000 personnes marchant dans les rues, scandant « Palestine libre » et « Du fleuve à la mer » au lendemain du pogrom du 7 octobre ? Ces deux slogans réclament un nettoyage ethnique – un Israël sans Juifs.

Les gens présents à ce rassemblement ont brandi des drapeaux du Jihad, une guerre de religion. La police a eu du mal à réagir et n’a finalement rien fait sur le moment pour empêcher de faire flotter le drapeau. Auraient-ils dû ? Un de mes amis m’a dit hier soir qu’un homme juif identifiable – il portait des vêtements hassidiques traditionnels – avait été agressé à l’aéroport d’Heathrow. Il n'est pas mort. Il est gravement blessé. Les sociétés ouvertes appellent généralement cela un « crime de haine ». Est-ce suffisant? L'homme qui a été blessé s'est adressé à la police, mais ils n'ont pas proposé grand-chose. Une réponse est de cesser d'être identifiable comme juif, et de nombreux Juifs, craignant la violence, font profil bas.

Lors de la Journée mondiale de la colère proclamée par le Hamas au lendemain du pogrom du 7 octobre, il a été demandé aux enfants juifs fréquentant les écoles juives de ne pas porter leur uniforme scolaire. Certaines écoles ont annulé les cours ce vendredi-là. Est-ce la bonne façon pour une société ouverte de réagir ? Pour que les Juifs évitent d’être publiquement juifs ? Une sorte d’inversion de l’obligation pour les Juifs de porter une étoile jaune dans l’Allemagne nazie ? Hier soir, à l'Université George Washington, quelqu'un a projeté des pancartes géantes sur les côtés des bâtiments disant « Gloire aux Martyrs » et « De la rivière à la mer." La célébration du meurtre des Juifs devrait-elle être un discours protégé dans une société ouverte ? Et puis il y a ceux qui arrachent les affiches sur les adultes et les enfants kidnappés à Gaza. De telles actions constituent au moins une approbation tacite de l’enlèvement d’enfants. Est-ce un discours gratuit ? Un discours de haine ? Ou une protestation politique légitime ?

Le désaccord politique est au cœur d’une société ouverte. Célébrer la mort de vos opposants politiques semble être quelque chose de différent. Je ne pense pas qu'une société ouverte puisse survivre si certains de ses membres recourent à la violence ou la menace de violence pour faire taire leurs opposants. Comment une société ouverte fait-elle face à la réalité selon laquelle certains de ses membres ne croient pas en une société ouverte ? J'ai récemment lu les mémoires de Stefan Zweig, Le monde d'hier. C'est un chef-d'œuvre décrivant l'intellectuel de Zweig et le culturel à Vienne ainsi que dans le reste de l'Europe avant et après la Première Guerre mondiale. Il a du mal à expliquer la montée d'Hitler, mais il comprend qu'une partie du succès d'Hitler était due à la façon dont ses partisans ont utilisé la violence et l'intimidation pour faire taire ses opposants et d'augmenter le coût de leur réunion et de leur rassemblement public. Nous en avons un petit avant-goût maintenant en Amérique et ailleurs. Il y a deux nuits, à Skokie, dans l’Illinois, il y a eu un rassemblement pro-israélien et des Juifs se sont rassemblés pour un service de prières impromptues en soirée. À quelques mètres de là, une foule de plusieurs dizaines de personnes, retenues par des barrières, leur criait « Allahu Akbar ». La police était également sur place pour les retenir. Mais que se passerait-il si de tels perturbateurs pénétraient dans les synagogues et ailleurs, avec des tactiques perturbatrices et des menaces implicites de violence ? Qui les arrêtera ? Les Juifs vont-ils riposter ou faire profil bas ?

Il existe de nombreuses vidéos en ligne de personnes décrochant joyeusement ces affiches d’enfants et d’adultes kidnappés. Parfois, les gens qui regardent à proximité leur demandent de ne pas le faire. Ils supplient ceux qui arrachent les affiches d’avoir une explication. Mais personne ne leur fait obstacle. Personne ne les combat ni n'essaye d'empêcher les spoliateurs de cacher les victimes. Je comprends. Nous avons tous peur des gens qui utilisent la violence. Mais comment une société ouverte peut-elle tolérer cela ? Que fait une société ouverte quand certains de ses membres sont heureux de recourir à la violence ou à la menace de violence pour restreindre la liberté des autres membres de cette société ?

Tom Palmer du Cato Institute m'a dit un jour qu'il devrait y avoir une liberté d'expression pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont des idéologies qui ne croient pas en la liberté d'expression. J'étais offensé. La liberté d’expression ne devrait connaître aucune exception fondée sur des motifs politiques, ai-je soutenu. Depuis, j'ai changé d'avis. Tom avait raison. Quelqu'un qui déteste les Juifs ou tout autre groupe et soutient leur meurtre ou leurs abus et qui recourt à la violence ou à la menace de violence pour faire taire ceux qui ne sont pas d’accord ne peut être toléré dans une société ouverte. Mais comment mettre en œuvre cette intolérance de l’intolérance ? Nous avons maintenant l'audio insupportable de l'un des meurtriers du 7 octobre appelant ses parents et déclarant fièrement qu'il a tué dix juifs. Pas dix Israéliens. Pas dix sionistes. Pas dix colonialistes blancs. Pas dix colons. Dix juifs.

Ici, en Israël, nous ne nous faisons aucune illusion sur ce à quoi nous sommes confrontés. Nous savons qu'il y a des gens qui ne veulent pas seulement notre terre. Ils veulent nous tuer en chemin. Et ils semblent apprécier ça. Il y a un vrai débat ici en Israël pour savoir si une offensive terrestre à Gaza vaudra la vie des soldats et des civils gazaouis qui mourront. Mais personne ne se demande si c'est une bonne idée de kidnapper des enfants ou de tuer leurs parents devant eux avant de les enlever. Nous savons ce à quoi nous sommes confrontés. La haine des Juifs à l’ancienne. Et nous n’espérons pas que cela disparaisse. Nous allons nous battre.

Les sociétés ouvertes d’Occident vont devoir accepter la réalité selon laquelle certains de leurs citoyens veulent vivre dans un type de vie très différent 24 heures sur 24. Un type de société pour laquelle ils sont prêts à recourir à la violence et à la menace de violence pour intimider et nuire aux personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Il n’existe pas de réponse simple pour faire face à cette réalité. Il est facile de dire que vous êtes contre : toutes les bonnes personnes ont dit toutes les bonnes choses. Mais bientôt, l’Occident et les sociétés ouvertes devront peut-être faire le bon choix. Décider de quoi il s’agit et comment mettre en œuvre cette décision constitue le terrible dilemme auquel l’Occident est actuellement confronté.