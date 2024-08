De nouveaux antibiotiques à double effet pourraient aider à réduire la résistance aux antibiotiques

Tom Smith dirige un groupe de recherche à l'université de Sheffield Hallam depuis 2001. Il s'intéresse aux applications de la microbiologie moléculaire, à l'exploitation des avantages et au contrôle des inconvénients de la biodiversité microbienne. Ses centres d'intérêt sont les suivants :





- Les antimicrobiens et les matériaux libérant des antimicrobiens pour les dispositifs médicaux et d'autres applications - pour prévenir les infections liées aux dispositifs et minimiser l'impact de la crise de la résistance aux antibiotiques.





- Contrôle de la corrosion et de l'encrassement biologique - pour protéger les bâtiments, les structures d'ingénierie et la vie humaine dans l'environnement.





- Enzymologie appliquée et physiologie des bactéries méthanotrophes (oxydant le méthane) pour l'atténuation du réchauffement climatique, la biorestauration et la fabrication de produits chimiques respectueux de l'environnement.