"De Juliette à Gréco. L’itinéraire d’une femme libre" de Pascale Neuvic : une étoile est née

"De Juliette à Gréco. L’itinéraire d’une femme libre" de Pascale Neuvic est à voir au Théâtre le Guichet Montparnasse à Paris.

De Juliette à Gréco. L’itinéraire d’une femme libre

De Pascale Neuvic

Avec Pascale Neuvic et François Marnier (accordéon, piano)

Théâtre Le Guichet Montparnasse

15, rue du Maine

75014 PARIS

01 43 27 88 69

http://www.guichetmontparnasse.com

DU 29 février au 28 avril 2024. Le jeudi à 21h, le dimanche à 18h15

Notre recommandation : 5/5

THÈME

C’est la vie de Juliette Gréco, depuis sa naissance jusqu’à un moment non déterminé de son âge adulte. Sa mère et sa sœur sont déportées comme résistantes à Ravensbrück, et à leur retour, sa mère abandonne ses deux filles pour rejoindre son amante en Lozère.

Juliette a la chance de tomber dans une pension de famille où séjournent des gens hors du commun, comme Gérard Philipe. Elle gagne sa vie tant bien que mal en récitant des textes, en dansant, en chantant et de toutes autres sortes de manières.

Mais Juliette va rencontrer des gens surprenants tels que Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty ; elle devient la muse de Saint-Germain-des-Prés.

Au cours de la pièce sont chantés de grands succès de l’époque, qui illustrent les étapes de la vie d’une “Juliette“ qui devient peu à peu “Gréco“.

POINTS FORTS

L’écriture du texte est remarquable, épousant le déroulement de la vie de Juliette Gréco en tenant le spectateur en haleine. On attend la suite. Et en même temps, cette écriture suggère plus qu’elle n’impose. C’est tout l’art de l’écrivain, qui est aussi l’interprète.

La comédienne qui tient le rôle de Juliette donne plus une vision de la chanteuse qu’elle ne “colle“ à Juliette Gréco. La preuve : la première est aussi blonde que Juliette est brune. Elle se construit peu à peu sous nos yeux.

Le musicien complète parfaitement ce récit d’une vie. Il joue les grands succès de Juliette et la fait comprendre peu à peu. On entre bien ainsi dans l’époque de l’après-guerre, le temps de Saint-Germain-des-Prés.

Ils jouent parfaitement tous les deux, et ils font participer la salle en faisant chanter un public peu décidé au début.

La mise en scène est minimaliste. Mais on voit mieux ainsi comment se construit le personnage.

QUELQUES RÉSERVES

Peu de réserves pour cet excellent spectacle, même si l’on peut se demander où s’arrête le récit de la vie de Juliette Gréco. On ne la voit pas vieillissant, mais peut-être est-ce juste pour laisser libre cours à l’imagination du spectateur.

ENCORE UN MOT...

Ce spectacle est un régal ! Il faut le déguster en se laissant emporter par les deux comédiens.

Les trois thèmes que sont l’espoir, la liberté et la modernité, sont ici magnifiquement illustrés par ce texte et sont bien présents dans ce Paris d’après-guerre, dans le cadre culturel de Saint-Germain-des-Prés.

L'AUTEUR

L’autrice et l’interprète ne font qu’un, comme dans beaucoup de spectacles actuels. Pascale Neuvic,passionnée par les femmes qui se sont battues pour leur liberté, a écrit le texte de Juliette à Gréco et elle en tient le rôle principal. Elle a créé de nombreux spectacles : La complainte de Mimi, Chanter sous l’Occupation et bien d’autres.

François Marnier la complète sur le plan musical, il a accompagné lui aussi de nombreux spectacles en jouant du piano et de l’accordéon. Il a créé le groupe La Môme, dont il a été son compositeur attitré. Fr. Marnier sait investir des univers très différents, et sa place dans ce spectacle en offre une nouvelle preuve.