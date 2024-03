"Courgette" de Gilles Paris, Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot : par le bout du coeur

"Courgette" de Gilles Paris, Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot est actuellement en tournée.

Courgette

De Gilles Paris, Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot

DUREE : 1H25

Mise en scène : Paméla Ravassard

Avec Vanessa Cailhol, Lola Roskis Gingembre, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Vincent Viotti

Notre recommandation : 5/5

THÈME

Trouver un chemin de vie, tracer sa route vers le bonheur quand tout s’est ligué contre vous dès votre prime enfance ; c’est ce que va vivre “Courgette“, surnom donné au petit Icare.

Il entre dans un foyer de réadaptation pour jeunes mineurs et va croiser la route de camarades aussi cabossés que lui. Icare va nouer des amitiés et se fabriquer une nouvelle famille.

POINTS FORTS

Un dispositif scénique astucieux

Une remarquable interprétation

QUELQUES RÉSERVES

Aucun.

ENCORE UN MOT...

Voilà une pièce optimiste, enthousiaste, fraternelle qui traite d’un sujet sensible avec toute la délicatesse que lui insuffle Pamela Ravassard sa metteure en scène.

Un regard humain, sur ceux qui ont la lourde tâche de redonner goût à la vie et ce enfants perdus et faire naître l’espoir chez des enfants et des ados en mal de rêve. Dix ans, c’est l’âge des premiers émois et les émerveillements de Courgette sur toutes ses découvertes nous caressent le cœur.

Un spectacle tout public qui enchante le public dès 6 ans. Un spectacle nécessaire, un spectacle comme une caresse. Un spectacle où chaque interprète joue aussi bien d’un instrument de musique que de son propre instrument. Toutes les cordes sensibles vont vibrer sur ce joli oratorio mélodieusement harmonieux. Allez vous enchanter aux aventures de Courgette.

UNE PHRASE

COURGETTE : « Quand j’étais petit , je voulais tuer le ciel.

LE PERE : Quand ton radio cassette est cassé , tu le répares ?

COURGETTE : oui.

LE PERE : Eh ben les enfants c’est pareil, des fois ils sont cassés et des fois ils ont besoin d’être réparé par des gens qui peuvent prendre soin d’eux. »

L'AUTEUR

Le premier roman de Gilles Paris, Papa et Maman sont morts (Le Seuil, 1991), est publié directement en poche (coll. Point-Virgule).

Le suivant, Autobiographie d'une courgette, a été traduit en plusieurs langues et s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires. Il a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision, réalisée en 2007 par Luc Béraud, intitulée C'est mieux la vie quand on est grand, et sous la forme d'un dessin animé, Ma vie de Courgette. Au pays des kangourous, sorti en 2012 et qui reçut de nombreux prix, comme le Prix Cœur France.