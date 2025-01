Comprendre que vos opposants politiques ne vous détestent pas réellement peut réduire la polarisation toxique et les attitudes antidémocratiques

Michael H. Pasek est professeur adjoint de psychologie à l'université de l'Illinois à Chicago, où il dirige le laboratoire sur les croyances, l'identité et les relations de groupe. En tant que psychologue social, Michael étudie les relations intergroupes, et plus particulièrement la façon dont la religion, en tant qu'appartenance à un groupe et système de croyances, affecte la prise de décision morale, les attitudes sociales et les comportements dans des contextes intergroupes. Michael étudie également les relations de groupe selon des critères raciaux, politiques et d'orientation sexuelle, en mettant l'accent sur la manière dont la théorie de la psychologie sociale peut être utilisée pour réduire les conflits, faire progresser le changement social et promouvoir l'égalité.