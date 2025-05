GRIZZLI-GRIZZLI

Comment éviter de se fâcher avec un grizzli

Alors que les grizzlis partagent de plus en plus l’espace avec les humains dans les régions rurales du Canada et de l’Alaska, la cohabitation pacifique devient un enjeu vital. Entre stratégies d’adaptation chez les ours et initiatives communautaires portées par des scientifiques et des habitants, des solutions simples mais efficaces émergent pour éviter les conflits. Encore faut-il, des deux côtés, accepter de changer.