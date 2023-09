Comment des jeux vidéo comme "Starfield" créent une nouvelle génération d'amateurs de musique classique

"Starfield", qui est sorti le 6 septembre 2023, permet aux joueurs de construire leur propre personnage et leur propre vaisseau spatial, de voyager vers l'une des mille planètes ou plus et de suivre plusieurs scénarios.

Alors que les orchestres symphoniques s'efforcent d'être plus inclusifs dans leur éducation musicale et leur offre de programmes, l'auteur voit dans les jeux vidéo un moyen essentiel de combler ce fossé.

"Starfield" est l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'histoire récente.

Le jeu, qui est sorti le 6 septembre 2023, permet aux joueurs de construire leur propre personnage et leur propre vaisseau spatial, de voyager vers l'une des mille planètes ou plus et de suivre plusieurs scénarios.

La bande sonore est tout aussi épique, le directeur audio Mark Lampert décrivant la musique du jeu comme un "compagnon du joueur", avec un "sens de l'échelle" qui "a dû être totalement réajusté", lors d'une récente interview sur la conception sonore de Starfield.

Les bandes sonores de l'espace sont apparues dans de nombreux films - "Star Wars", "2001 : l'Odyssée de l'espace" et "Interstellar", pour n'en citer que quelques-uns.

Mais la musique interactive de "Starfield" du compositeur Inon Zur est différente : Utilisant une palette de langage musical qui cultive un paysage sonore contemplatif, elle lance l'auditeur dans l'immensité de l'espace tout en restant curieuse, innocente et retenue. Si vous fermez les yeux, vous pouvez l'imaginer jouée dans une salle de concert.

C'est exactement ce qui s'est passé avant la sortie du jeu, lorsque l'Orchestre symphonique de Londres a interprété la "Starfield Suite" devant une salle comble à l'Alexandra Palace Theatre, l'une des salles de concert les plus prestigieuses au monde.

En tant que chef d'orchestre, musicien et éducateur, je me réjouis des jeux comme "Starfield" car ils attirent le public vers la musique symphonique comme jamais auparavant.

La musique classique devient exclusive

Avant la technologie de l'enregistrement, la seule façon d'entendre la musique était de la vivre en direct. Au début de l'histoire, la musique faisait partie intégrante de la vie culturelle : elle était jouée lors des festivals, accompagnait les services religieux et servait même de moyen de communication.

À l'époque de la Renaissance, vers le milieu du XVe et du XVIe siècle, la musique est passée du statut de fonction à celui d'art et de divertissement.

Bientôt, la musique vocale et instrumentale en direct est devenue une forme de divertissement populaire, et les gens ont réclamé des sons plus grands et meilleurs. Au XVIe siècle, le mariage de l'art, du théâtre et de la musique est consommé dans l'opéra. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les instruments ont continué à évoluer, de grandes salles de concert et d'opéra ont été construites et les compositeurs ont exploré de nouvelles idées qui ont repoussé les limites.

C'est ainsi qu'est née ce que l'on appelle aujourd'hui la "musique symphonique", c'est-à-dire la musique interprétée par un orchestre symphonique. Une symphonie n'est pas seulement un grand groupe de musiciens, c'est aussi un morceau de musique écrit par un compositeur et contenant plusieurs mouvements.

Pour entendre la Cinquième Symphonie de Beethoven, il fallait assister à son interprétation par un orchestre symphonique, et les foules se pressaient pour entrer dans les salles de concert afin d'entendre les œuvres des compositeurs les plus récents et les plus acclamés.

Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, cependant, un ensemble de règles sociales s'est calcifié autour de cette musique : comment écouter, comment s'habiller, où s'asseoir et quand applaudir. À la fin du XIXe siècle, les goûts et les technologies ont commencé à évoluer et les masses ont été attirées par de nouvelles formes de musique, comme le jazz. Les salles de concert, quant à elles, sont devenues le royaume de la haute culture, de l'art et de la haute société.

Un clivage net entre la musique populaire et la musique dite "classique" est apparu. Ce fossé existe encore aujourd'hui.

Nombreux sont ceux qui affirment que le monde de la musique classique n'est plus accessible à la plupart des gens - il est considéré comme trop intimidant et trop guindé, avec des œuvres trop longues et des billets trop chers. Parallèlement, les orchestres symphoniques du monde entier s'efforcent de diversifier leur musique et leurs rangs au sein d'une tradition et d'une culture qui ont longtemps été réservées aux personnes hautement éduquées, riches et blanches.

Alors que les orchestres symphoniques s'efforcent d'être plus inclusifs dans leur éducation musicale et leur offre de programmes, je vois dans les jeux vidéo un moyen essentiel de combler ce fossé.

Des "bleeps et bloops" à la musique symphonique

En raison des limitations du matériel, les premiers jeux vidéo utilisaient des "bleeps et des bloops" synthétiques. Toutefois, ces contraintes ont incité les programmeurs à réfléchir à des moyens créatifs de rendre les jeux plus immersifs grâce au son.

Aujourd'hui, les jeux vidéo n'ont plus les mêmes limites. Les compositeurs ont la possibilité de créer des paysages sonores qui utilisent le matériel et les logiciels les plus avancés, et ils peuvent employer certains des meilleurs musiciens du monde pour enregistrer des bandes sonores primées.

Dans une interview réalisée en 2021, la compositrice et chef d'orchestre de jeux vidéo Eimear Noone a déclaré : "Il y a aujourd'hui plus de jeunes qui écoutent de la musique orchestrale par l'intermédiaire de leur console de jeu qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de la musique".

Elle a probablement raison. Il y a plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, et ce sont les personnes âgées de 18 à 25 ans qui passent le plus de temps à jouer à des jeux vidéo. Un sondage réalisé en 2018 par l'Orchestre philharmonique royal du Royaume-Uni a révélé que davantage de jeunes sont exposés à la musique classique par l'intermédiaire des jeux vidéo qu'en assistant à des représentations en direct.

La fusion de la technologie de pointe et de l'érudition a permis de créer des mondes comme ceux de la franchise "Assassin's Creed", qui peuvent agir comme des machines temporelles permettant aux joueurs d'explorer la Grèce antique, avec des bandes sonores historiques qui les accompagnent dans leurs voyages.

Dans "Sekiro : Shadows Die Twice" d'Activision, la compositrice Yuka Kitamura a utilisé des instruments japonais traditionnels pour créer un son inspiré de la période Sengoku du Japon ; la musique de "Civilization IV" contient des morceaux influencés par des compositeurs à travers l'histoire ; et de nombreux titres de jeux vidéo parmi les plus populaires aujourd'hui contiennent de la musique classique.

"Grâce aux jeux vidéo", a écrit A.Z. Madonna, journaliste musical au Boston Globe, "je suis tombé amoureux de la musique classique".

Obtenir la reconnaissance qu'elle mérite

La musique des jeux vidéo d'aujourd'hui est plus interactive et non linéaire que la musique traditionnelle des salles de concert et des films. Cela signifie que les compositeurs doivent penser différemment lorsqu'ils écrivent pour des jeux. Les outils, les technologies et la formation des compositeurs et des musiciens évoluent.

La complexité croissante des jeux vidéo signifie que les compositeurs repoussent à nouveau les limites en élargissant les palettes sonores. À l'instar de "Starfield", de nombreux jeux modernes intègrent la musique symphonique nécessaire à la création des émotions et de l'atmosphère qui sous-tendent l'expérience de jeu.

Alors que l'industrie du jeu continue de se développer - elle devrait rapporter 533 milliards de dollars américains dans le monde d'ici à 2027 - les bandes originales de jeux vidéo sont de plus en plus populaires. Lorsqu'un jeu sort, les plateformes de streaming musicales publient systématiquement une bande-son qui l'accompagne.

Le monde de la musique classique et les orchestres symphoniques sont peut-être enfin en train de s'y intéresser.

En 2022, les BBC Proms, une série de concerts d'été quotidiens qui présentent de la musique classique à Londres, ont inclus de la musique de jeu vidéo interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra pour la première fois de l'histoire. En 2023, les Grammys ont reconnu pour la première fois la catégorie officielle "Meilleure bande originale de jeu vidéo". La lauréate inaugurale est Stephanie Economou pour son travail sur "Assassin's Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök".

Aujourd'hui, plusieurs séries de concerts symphoniques - GameOn !, Game Concerts, Distant Worlds et VGL - proposent des musiques de jeux vidéo interprétées en direct par des orchestres de premier plan.

"Starfield" sera marqué par des graphismes magnifiques, des jeux interactifs et une histoire passionnante, mais la gravité de son paysage sonore en sera la clé de voûte. La musique des jeux vidéo a parcouru un long chemin depuis les premiers "bleeps et bloops". La musique symphonique continuera d'accompagner les voyages des joueurs de jeux vidéo et, comme dans "Starfield", le ciel n'est plus la limite.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.