"Coeur cassé" de Cécile Rault : un roman puissant et poignant. Après la Grande Guerre, tout le monde est malmené, les gentils comme les brutes

"Coeur cassé" de Cécile Rault est à découvrir aux éditions Cité des livres.

COEUR CASSÉ

De Cécile Rault

Cité des livres

Parution en mai 2023

222 pages

16 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Pierre est une "gueule cassée". Quatre années de guerre dans les tranchées l'ont à la fois terriblement défiguré -au point d'être traité de "monstre"- et psychologiquement ébranlé. Il ose tout de même espérer, en retrouvant Louise, pouvoir mener à nouveau une vie normale. Mais l'époque de l'après-guerre, si dure, si malmenée, va en décider tout autrement. Et elle, qui accepte de le suivre à la ville où un travail leur est offert, va subir tant d'épreuves qu'elle n'en sortira pas indemne. Ces deux personnages principaux sont entourés d'autres figures et chacune, à sa façon, doit faire face à la vie, à mille difficultés quotidiennes et à de rares bonheurs.

POINTS FORTS

Cécile Rault conjugue, dans son écriture, plusieurs qualités :

Un grand sens des détails, comme si elle avait vécu à cette époque : les maisons, les jardins, les boutiques, les vêtements, les relations, tout est justement décrit, telles qu'on a pu les connaître dans un village hors du temps où le confort, l'eau, l'électricité, n'étaient pas encore arrivés et où les commérages allaient bon train.

Une belle maîtrise à mener le suspens de chapitres en chapitres (il y en a 27). Au début, durant les 5 premiers , on croit que tout va aller au mieux, puis peu à peu, on se demande ce qui peut arriver de pire... Il arrivera mais on ne le dévoilera pas ici !

Une attention pointue portée aux personnages secondaires, ce qui les rend crédibles et vivants : Jean, l'instituteur généreux qui offre gîte et couvert au soldat revenu ; Perrine, la fille du boulanger qui, pour échapper à la vie ennuyeuse au village, s'attache à un inconnu mauvaise graine, Emile, qui sera la cause de bien des désastres ; Adèle, la soeur de Louise, veuve de guerre, la seule qui finira heureuse ; le curé en soutane noire et ses sermons enflammés ; le patron de l'usine et sa bourgeoise épouse, apeurés par le scandale - et qui pourtant devront y faire face... Chacun est analysé de manière fine, qu'il soit animé de bons sentiments ou mal intentionné, certains montrant de belles qualités humaines, d'autres étant habités par la haine, la jalousie, la méchanceté... La vie les bouscule tous et leurs portraits psychologiques sont bien dressés.

QUELQUES RÉSERVES

La plupart des chapitres débutent sans indiquer de qui il s'agit, l'auteur se contentant de mentionner "il" ou "elle"... Cette manière répétitive peut être considérée comme un" truc" d'écriture pour accentuer le suspens, qui devient vite un "tic" un peu lassant.

ENCORE UN MOT...

Je me suis demandé si Cécile Rault avait connu certains lieux qu'elle décrit tant elle y met de précisions : l'usine de textiles, la cadence infernale et le bruit des métiers à tisser, les gestes monotones et dangereux des ouvriers et ouvrières, les énormes bobines, le coton floconneux qui s'insinue partout ? La mine d'ardoise avec sa poussière minérale collante, les wagonnets à charger -un travail de forçat- et les falaises séculaires éventrées qui dessinent un paysage tout gris dont elle dépeint les nuances... Comme dans tous les romans, on cherche la part d'expérience de l'auteur (en vain) !

UNE PHRASE

Jean l'instituteur explique : "Le petit Pierre qui n'est plus si petit que ça... Il a été démobilisé et a pu rentrer au pays comme il a pu. Comme il n'a plus de chez lui maintenant que la maison de ses parents est occupée par cette nouvelle famille réfugiée d'Alsace, il a préféré venir ici. Il était affamé et dans un état terrible de saleté n'ayant pas eu d'autres choix que de rentrer par ses propres moyens. A l'heure qu'il est, il dort là-haut dans la petite chambre. Le pauvre garçon est juste l'ombre de lui-même... Il faut que je vous prévienne : Pierre est terriblement défiguré et il est difficilement reconnaissable. Il va lui falloir du temps pour se reconstruire et s'accepter tel qu'il paraît désormais". (p.27-28)

L'AUTEUR

Cécile Rault signe là son premier roman. Après 17 années passées en entreprise avec son époux, elle travaille désormais auprès des responsables des cinémas de Saint Malo. Elle a rejoint l'équipe des chroniqueurs au printemps 2022. Notre partenaire Ouest-France lui a consacré récemment (le 16 juin) un long article (rubrique Arts-Culture) tandis que les libraires de la région Bretagne l'invite à des signatures. Le bon accueil que reçoit son roman l'encourage à en entamer un deuxième.