"Clause de conscience" de Gilles Martin-Chauffier : satire douce-amère de notre époque

CLAUSE DE CONSCIENCE

De Gilles Martin-Chauffier

Grasset

Parution le 28 février 2024

234 pages

20 €

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Un fringant sexagénaire, réfugié dans son havre de paix, l’Ile aux Moines, en docksides et bermuda couleur framboise écrasée, se consacre à la pêche aux coquillages avec ses petits-enfants. Il est rappelé à Paris en toute hâte : une toute jeune actrice attend fébrilement la sortie de son premier film. Lui, en tant que directeur de la rédaction d’un journal people, doit s’intéresser illico à la donzelle. De plus, ce journal doit être racheté incessamment sous peu par le groupe Bolloré, ce qui chahute considérablement tout le personnel. Bienvenue dans le monde de la presse et de ses méandres !

POINTS FORTS

Le personnage central de ce roman vaut le détour : cynique mais avec beaucoup de bienveillance, extrêmement lucide sur lui-même comme sur les autres, adepte du travail minimum et du maximum de compromissions pour ne fâcher personne, ce qui, bien entendu, lui met tout le monde à dos, prenant légèrement les choses importantes et sérieusement le contingent, il entend traverser l’existence sans heurts. Or, c’est parfaitement impossible dans le monde de la presse où on se prend des coups à tous les coins de rue.

La description d’un journal, de son quotidien, de ses turbulences avec ses animosités et ses bagarres intestines, est fort bien vue et très vivante, avec les amis d’un jour qui se transforment en pires ennemis le lendemain. Chaque jour est un danger à venir.

La jeune comédienne est très amusante et bien sympathique. Elle a des réparties foudroyantes, refuse de se laisser broyer par le système et entend imposer sa loi. C’est savoureux.

L’écriture est fluide, claire et très agréable, d’autant que l’auteur, bourré d’humour, est le roi du qualificatif farceur. C’est un régal.

QUELQUES RÉSERVES

Pas de réserves pour ce livre : c’est une promenade de santé !

ENCORE UN MOT...

Ce roman est farci de réflexions exprimées sur un ton humoristique teinté d’ironie perpétuelle. Les personnages sont décrits avec minutie, mélangeant panache et un rien de veulerie. Le rédacteur en chef est tout de même le ténor de l’esquive. Tout ce qui l’empêche de vivre sa petite vie tranquille est planqué sous le tapis en vitesse. Et ses moments passés en Bretagne nous donnent des envies soudaines de vacances les pieds dans l’eau. Tous les acteurs de ce roman sont formidablement campés et nous permettent de passer un excellent moment.

UNE PHRASE

« Pas question de remettre un orteil dans la rubrique people. Obtenir une interview d’Emmanuel Macron demande des semaines mais relève du journalisme. Arracher trois photos et un quart d’heure d’entretien avec Isabelle Adjani exige une agrégation en relations internationales, une provision alarmante de calmants et une absence totale d’amour propre. Les questions sont suggérées à l’avance, les réponses relues et estompées quatre fois, les titres soumis à l’imprimatur. Je n’avais plus l’âge. » Page 28

[Un constat un peu triste et désabusé sur l’existence personnelle bien morne de Coco Contexte, pourtant grande prêtresse des célébrités au journal : ] « Je l’ai laissée parler. Et ça m’a fait peur. Au fond, au lieu d’amis, elle avait des complices, des compagnons de jeu, de table ou de galère. Ni mari ni enfants. Elle n’avait pas de refuge, juste des plans. Son beau légionnaire, c’était le pouvoir. » Page 143

L'AUTEUR

Gilles Martin-Chauffier a été près de quarante ans chroniqueur littéraire de marque à Paris-Match. Il a écrit une dizaine de romans sur la société française, dont Les corrompus (Prix Interallié, 1996) et Le dernier tribun. Il a également publié plusieurs essais historiques, dont Le roman de Constantinople, couronné par le prix Renaudot de l’essai, en 2006.