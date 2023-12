Cinéma : "Une Affaire d’honneur". Passionnant et tendu

Le sérieux avec lequel Vincent Perez a documenté son scénario. Pour le lester, il a passé des mois à s’immerger dans ces années de la fin du XIXème siècle et aussi à lire des ouvrages sur l’art du duel. C’est de ces recherches qu’a émergé le personnage de Lacaze dont il a fait le pivot de son histoire. Un pivot certes romanesque, mais surtout solide et indiscutable, à un point tel qu’il donne l’impression d’avoir réellement existé. Le réalisateur avoue l’avoir nourri aussi de tous les maîtres d’armes qui l’avaient marqué.

L’introduction d’une femme dans ce film d’hommes. Ce n’est ni un anachronisme, ni une concession faite aux divers mouvements féministes d’aujourd’hui. Marie-Rose d’Astié de Valsayre a réellement existé. Le cinéaste a découvert son existence en lisant Le Petit Journal. L’Histoire avait oublié cette femme qui avait fondé la première Ligue féminine d’escrime, sans avoir pu pourtant obtenir le droit de combattre un homme. Vincent Perez l’a réhabilitée.

L’incroyable réalisme des scènes de duel. Pour parvenir à la perfection de leur rendu, le cinéaste les a d’abord écrites et dessinées (chacune des quatre a son identité et sa rythmique propre), et il les a ensuite peaufinées avec Michel Carliez, le maître d’armes qu’il avait rencontré sur les tournages de Cyrano, du Bossu et de La Reine Margot. On a rarement eu de vision aussi crédible et aussi belle de ces combats singuliers.

L’exceptionnel niveau du casting, au premier rang duquel Roschdy Zem, impressionnant dans le rôle du charismatique et nostalgique Lacaze; Doria Tillier, impériale dans le personnage si libre, si moderne, si impertinent de Marie-Rose d’Astié, et Vincent Perez en personne (pour une fois devant ses propres caméras) fascinant de violence rentrée dans l’uniforme de l’implacable Colonel Berchère. Dans des rôles secondaires, sont formidables aussi Guillaume Gallienne (de la Comédie Française) et Damien Bonnard.

- La beauté formelle du film. Tout flatte le regard : la photo, les décors et les costumes. Vincent Perez a réalisé son film avec l'œil du photographe qu’il a été et est encore.