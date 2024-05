Cinéma : "L'Esprit Coubertin" : pour son premier film de cinéma, Jérémie Sein propose une comédie décapante sur le monde des J.O

A quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques, écrire un scénario qui tourne en dérision aussi bien les politiques que les organisateurs de l’évènement était casse-gueule. Sous peine de retour en boomerang, il ne fallait pas rater « son coup ». Jérome Sein et ses deux acolytes en écriture (Fanny Burdino et Mathias Gavarry) ont visé juste. On rit d’un bout à l’autre de leur histoire, qu’ils « racontent » à la bonne distance. Elle est brouillonne, mais pas trop ; décalée mais crédible ; critique, mais sans être lourdement assassine. Bref, elle est à sa place de comédie satirique populaire, qui fait rire, sans donner de leçon ni se prendre au sérieux, tout en mettant les pieds dans le plat des absurdités du milieu qu’ils décrivent : l’Olympisme. Tiens, tiens : Jérôme Sein serait-il un enfant de Quentin Dupieux et de Gustave Kervern?

La distribution est formidable, qui apporte un énorme « plus » au film. De Laura Felpin, jubilatoire dans son rôle d’intendante du village olympique français à Grégoire Ludig, réjouissant de lâcheté féroce en chef de la délégation française, tous les comédiens excellent dans leur personnage. Mentions spéciales, à Emmanuelle Bercot plus que parfaite en coach accro aux hommes et au chewing-gum, et surtout à Benjamin Voisin, qui, dans son rôle de super as du tir, révèle ici son génie comique. Posture, démarche (pour ce rôle, il se serait inspiré de la girafe), phrasé, tics, tocs, gestuelle…il compose un personnage aussi touchant et attachant qu’irrésistible. C’est, assurément, l’un des comédiens les plus doués de sa génération, l’un des plus bluffants.