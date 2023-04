Chine /Etats-Unis : le grand découplage économique

Les données sur le commerce sino-américain montrent qu'il n'y a pas eu de rééquilibrage des échanges, mais une baisse des importations américaines par la Chine.

Atlantico : Dans votre étude intitulée "Five years into the trade war, China continues its slow decoupling from US exports" (Cinq ans après la guerre commerciale, la Chine poursuit son lent découplage des exportations américaines), vous notez que les données sur le commerce sino-américain montrent qu'il n'y a pas eu de rééquilibrage des échanges, mais une baisse des importations américaines par la Chine. Comment expliquez-vous cela ?

Chad Bown : Les exportations américaines sont de plus en plus distancées par leurs homologues étrangers qui vendent également sur le marché chinois. Les exportations manufacturières américaines, autrefois importantes, comme les automobiles et les avions Boeing, ont pratiquement disparu. Les ventes du secteur des semi-conducteurs ont chuté en 2022 et pourraient ne pas revenir en raison de la nouvelle politique américaine de contrôle des exportations. Les exportations américaines de services ont chuté pendant la pandémie et n'ont pas encore repris. Même lorsque les exportations américaines semblent se porter bien - par exemple, la valeur des ventes agricoles américaines à la Chine en 2022 a atteint un niveau record - c'est souvent en raison d'une situation préoccupante, telle que la hausse des prix des produits de base, et non en raison d'une augmentation des expéditions. En outre, le secteur agricole américain reste très dépendant du marché chinois pour ses exportations, alors que les acheteurs chinois montrent des signes de diversification. Dans un monde où les gouvernements "militarisent" de plus en plus les flux commerciaux - en interrompant les importations ou les exportations - à des fins de politique non économique, cela pourrait constituer une vulnérabilité.

À Lire Aussi

Divorce : Entre la France qui manifeste à Paris et celle qui voyage à Pékin, le dialogue est rompu

En outre, vous indiquez qu'il n'y a aucune raison de croire que les exportations manufacturières américaines reviendront à leur niveau d'avant la crise. Quelles sont les conséquences possibles pour les États-Unis ? Quelle peut être leur gravité ?

L'incapacité du secteur manufacturier américain à exporter vers la Chine est inquiétante, car la Chine est l'une des plus grandes économies du monde. L'ampleur des conséquences dépendra du fait que la Chine continue à ne pas acheter aux entreprises américaines, de la vitesse à laquelle l'économie chinoise continue à se développer et du fait que la Chine continue à importer des produits manufacturés d'autres pays que les États-Unis, ce qui donne à ces pays un avantage sur les entreprises américaines.

Quel est l'impact des relations commerciales entre les deux pays sur le paysage commercial mondial ?

Nous commençons à voir, sans surprise, les États-Unis et la Chine commercer davantage avec des pays tiers. Cela peut conduire à une augmentation du commerce global, à l'échelle mondiale. Cela présente des avantages et des inconvénients. Elle pourrait présenter certains avantages pour le monde, si les nouveaux modèles commerciaux conduisent à une production moins concentrée et à des chaînes d'approvisionnement plus résistantes. Toutefois, elle pourrait également s'avérer plus coûteuse pour le monde si les nouveaux modèles commerciaux se traduisent principalement par des installations de production redondantes qui ne permettent pas aux entreprises de réaliser des gains d'efficacité en atteignant une plus grande échelle de production.

En fin de compte, cette guerre commerciale a-t-elle été une bonne approche pour les États-Unis ? Y a-t-il eu des aspects positifs pour les États-Unis ?

À ce jour, peu d'éléments indiquent que la guerre commerciale a été globalement bénéfique pour l'économie américaine. Il est certain que certains bénéficient de la guerre commerciale - c'est-à-dire qu'il y a des changements dans la distribution - mais il y a peu d'éléments qui suggèrent que les États-Unis sont mieux lotis économiquement dans l'ensemble. Toutefois, avec la politique étrangère de plus en plus agressive de la Chine, le conflit entre les États-Unis et la Chine semble évoluer vers quelque chose qui est de moins en moins lié à l'économie. Dans un environnement axé sur la sécurité nationale, les décideurs politiques accordent, à juste titre, relativement moins d'importance aux gains et aux pertes économiques.

Quelles recommandations politiques peut-on tirer de vos observations ?

Le monde évolue rapidement. Les décideurs politiques devraient interpréter avec prudence toute preuve de "découplage" entre les États-Unis et la Chine.