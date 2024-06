"Chère insaisissable" de Sophie Tellier : l’ascension sociale d’une courtisane hors du commun

"Chère insaisissable" de Sophie Tellier est à voir au Théâtre Le Lucernaire.

Chère insaissisable

De Sophie Tellier (d’après la vie de Liane de Pougy)

Mise en scène : Jean-Luc Revol

Avec Sophie Tellier. Accompagnement au piano de Luc-Emmanuel Betton (ou Djahîz Gil)

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Née dans une famille nombreuse et peu fortunée, Anne-Marie Chassaigne se marie à 19 ans et tombe sur un époux violent et méprisant dont elle divorce très vite.

Ne sachant rien faire pour gagner la vie, elle se lance dans une carrière de courtisane avec succès, se fait appeler Liane de Pougy, mais reste tenaillée par un besoin de respectabilité, une quête complètement ratée.

POINTS FORTS

Le jeu absolument extraordinaire de la comédienne. On sent qu’elle a derrière elle des années de danse classique : elle est éminemment gracieuse, dans les moindres gestes et tout au long de sa prestation fort réussie.

On est subjuguée par la force de caractère qui anime Liane, et sa volonté de succès doublée de talents d’une gestionnaire avisée : elle place astucieusement son argent et devient très riche. Contrairement à Sarah Bernhardt à qui l’argent brûlait les doigts, Liane de Pougy économise.

La mise en scène est de bon ton et l’usage d’un voile est élégant.

L’accompagnement au piano est excellent et en plus, sert de commentateur en voix off.

La comédienne danse sur les airs interprétés par le pianiste avec beaucoup de légèreté. Et elle chante également d’une voix très juste. Elle sait tout faire !

QUELQUES RÉSERVES

Rien ici ne démérite !

ENCORE UN MOT...

Cette jeune personne qui disait que son mari l’ornait d’améthystes autour du cou pour évoquer des bleus consécutifs aux coups reçus, est devenue une courtisane reconnue parmi les grands du monde de l’époque. Elle, « la grande horizontale », réussissait tout ce qu’elle entreprenait.

Et la comédienne, Sophie Tellier interprète avec talent cette femme d’exception, dans ce spectacle auquel on adhère complètement. Un enchantement.

UNE PHRASE

Quelques saillies de Liane de Pougy :

« Ce n’est pas moi que je vends, c’est du rêve. »

« Les jeunes, c’est pour le plaisir, les vieux, c’est pour l’argent. »

L'AUTEUR

Sophie Tellier est comédienne, chanteuse, chorégraphe mais également autrice. Elle a foulé les plus grandes scènes et côtoyé avec succès des grands comédiens. Elle a également tâté du répertoire classique. Elle a joué dans Excalibur au Stade de France et incarné Camille Claudel. Elle chorégraphie pour le théâtre du Rond-Point, pour l’Opéra (La Traviata).

Chère Insaisissable est son premier texte, pour lequel elle a reçu le prix AlterPublishing en 2019.