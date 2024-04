"Challengers" de Luca Guadagnino

Patrick (Josh O’Connor) et Art (Mike Faist) sont deux potes qui s’entendent comme des frères, dans la vie, et aussi sur les courts de tennis, où ils s’emploient à devenir des champions. Un jour, une fille apparaît . Elle s’appelle Tashi. C’est une future grande championne, elle est intelligente, et en plus, belle comme le jour (Zendaya). Les cœurs des deux « poteaux » ne font qu’un bond. Les voilà rivaux. Le temps passe… Tashi se blesse : adieu la « compèt », elle devient coach. Le temps passe encore…On retrouve Tashi mariée à Art, et mère de leur fille. A la veille d’un tournoi, Art annonce à Tashi que le tennis commence à lui peser. Comme elle menace de le plaquer, il se résout à disputer le tournoi. Et, surprise ! Le voilà qui se retrouve en finale, face à son ancien complice, devenu son meilleur ennemi, depuis qu’il a compris que la rivalité qui l’ opposait à lui n’était pas uniquement d’ordre tennistique. Le match entre ces deux-là commence. On va retenir son souffle…