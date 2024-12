Islamisme

Cette sombre réalité que le profil du terroriste de Magdebourg laisse entrevoir sur la violence endémique qui nous vient du monde arabo-musulman

L’ouvrage "Le sous-développement social : introduction à la psychologie de l’homme opprimé" (1981) du psychologue libanais Mostafa Hegazy analyse les causes profondes du blocage du développement dans le monde arabe, explorant les dimensions psychologiques et sociologiques de l’oppression et surtout ses conséquences explosives sur les individus.