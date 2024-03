Cette poignée de milliardaires largement à l’origine du mouvement transgenre radical que nous connaissons aujourd’hui

Les changements culturels auxquels nous assistons aujourd'hui en matière d'identité sexuelle sont largement influencés par d'énormes flux de capitaux.

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

J'ai découvert le travail de la journaliste d'investigation Jennifer Bilek en 2020, lorsque son essai intitulé "The Billionaires Behind the LGBT Movement" (Les milliardaires derrière le mouvement LGBT) a été publié dans First Things. Il s'agit d'un article étonnant : plusieurs journalistes se sont engagés à dénoncer le "mouvement" transgenre (ou l'industrie, comme l'appelle Jennifer Bilek), mais personne n'a réussi à faire tomber la façade des droits civiques, des drapeaux roses et bleus et des "enfants transgenres" comme Jennifer Bilek. Si nous avions une presse grand public réellement engagée à découvrir et à rapporter la vérité sur les forces qui animent notre culture aujourd'hui, son travail serait cité par tous.

Bilek est une artiste, une activiste et une journaliste d'investigation basée à New York. Son travail a été publié dans Tablet Magazine, The Federalist, The Post Millennial et ailleurs. Bilek a passé sa vie à gauche, mais elle dit maintenant qu'elle est dans le "désert politique", rapportant la plus grande histoire culturelle de notre époque alors que les progressistes l'ignorent ou la dissimulent. Mme Bilek dirige également la Substack Jennifer's Newsletter et le blog The 11th Hour, où elle explique sa démarche :

J'écris à l'intersection de l'humanité, de la technologie et du capitalisme galopant. À cette intersection se trouve le transgendérisme, que je considère comme une campagne publicitaire glamour générée par les élites, investies dans la technologie et la pharmacie, pour normaliser le changement de la biologie humaine.

Bilek fait quelque chose que les journalistes avaient l'habitude de faire instinctivement : suivre l'argent. Ce qu'elle a découvert est une bombe qui révèle à quel point le phénomène transgenre a été créé par des donateurs LGBT super riches qui ont un agenda sombre et sinistre. Son journalisme fournit les pièces manquantes nécessaires pour compléter le tableau et expliquer comment et pourquoi le mouvement transgenre est parvenu si rapidement à dominer la culture. Mme Bilek a aimablement accepté d'accorder une interview à The European Conservative dans laquelle elle nous fait part de ce qu'elle a découvert jusqu'à présent.

Vous avez réalisé des reportages novateurs sur la mesure dans laquelle les milliardaires ont discrètement soutenu le mouvement LGBT dans les coulisses. Dans quelle mesure les changements culturels auxquels nous avons assisté ces dernières années ont-ils été soutenus par de grands donateurs ?

Les changements culturels auxquels nous assistons aujourd'hui en matière d'identité sexuelle sont largement influencés par d'énormes flux de capitaux provenant de gouvernements, de philanthropes, d'entreprises et de sociétés de gestion d'investissements et de comptabilité telles que Blackrock et Ernst & Young. Si certains pensent que l'idéologie est née dans les universités, le financement est dirigé vers ces institutions pour promouvoir l'idée que les identités sexuelles synthétiques sont progressistes, ce que les étudiants transmettent ensuite dans le monde.

Pour comprendre les motivations des gouvernements, des philanthropes et des grandes entreprises dans cette idéologie, nous devons examiner ses implications. L'idéologie du genre déconstruit le sexe reproducteur humain sur le plan juridique, linguistique et social, et s'attaque également aux organes reproducteurs de la plupart des jeunes en les stérilisant. Il s'agit d'une dissociation marketing de la réalité sexuée présentée comme progressiste, ce qui est particulièrement déroutant pour les jeunes en utilisant leur jeunesse naturellement rebelle comme un piège pour les entreprises.

L'argent et l'idéologie proviennent du secteur de la technologie médicale, qui est lui-même intégré à la culture par le biais d'une structure philanthropique rattachée à l'appareil politique des droits civiques des LGBT. La Fondation Arcus, l'une des plus grandes ONG LGBT, joue un rôle central à cet égard, non seulement en fournissant un financement important à une pléthore d'institutions, mais aussi en introduisant un appareil de suivi appelé MAP et en encourageant les philanthropes fortunés à investir dans la circonscription LGBT. Jon Stryker, le fondateur d'Arcus, a une formation bancaire et est l'héritier de la fortune d'entreprise qu'est Stryker Medical. Stryker Medical, avec ses aventures sur le marché de la chirurgie de féminisation faciale, illustre l'interconnexion entre l'appareil politique LGBT et l'industrie médico-technique.

La famille Pritzker de Chicago est l'une des familles les plus riches d'Amérique. Bien que leur fortune soit née de l'industrie hôtelière Hyatt, leurs investissements prédominent aujourd'hui dans le secteur de la technologie médicale. Leurs efforts philanthropiques massifs en ont fait l'un des plus grands moteurs/financeurs de l'industrie du genre. Tim Gill, de la Gill Foundation - la deuxième plus grande ONG LGBT d'Amérique, liée à Jon Stryker et à sa famille - apporte lui aussi une contribution significative, puisqu'il est issu du secteur technologique et qu'il est aujourd'hui impliqué dans une entreprise de plateforme d'IA domestique. Les géants de la technologie - Google, Intel, Microsoft, Facebook, Salesforce, Hewlett Packard et Amazon - utilisent leur puissance financière à la fois pour financer cette industrie de la dissociation corporelle et pour intimider des États entiers afin qu'ils acceptent l'idéologie en menaçant de retirer leurs capitaux. C'est ce qu'ils ont fait en 2016, en signant un mémoire d'amicus curiae contre la Caroline du Nord. Après cela, l'État a insisté sur l'intimité des toilettes pour les garçons et les filles dans les écoles.

La prolifération rapide de cette idéologie est attribuée à une énorme pression financière et à la censure des critiques par les médias grand public, qui s'alignent sur la propriété des médias par l'industrie de la technologie médicale. L'imbrication de conglomérats tels que Hearst, Conde' Nast et Disney avec d'importantes plateformes pharmaceutiques contribue à l'influence omniprésente du complexe techno-médical en Amérique.

Les industries technologiques et médicales prospèrent, comme toutes les industries, en créant et en compartimentant de nouveaux produits, une tendance observée dans le mouvement des droits civiques des LGBT, qui était à l'origine un mouvement populaire devenu corporatiste lors de la crise du SIDA dans les années 80. Le transsexualisme américain, enraciné dans l'establishment médical, remonte aux années 1950, avec l'assaut médical contre les organes reproducteurs. La communauté LGBT s'est transformée en un groupe d'investissement et de marketing rentable après la crise du sida. L'ajout du transsexualisme, rebaptisé "transgenre" à des fins de marketing, introduit une nouvelle perspective sur les identités sexuelles, normalisant davantage le détachement de l'humanité de ses racines fondamentales dans la reproduction sexuelle.

Comment les grandes fortunes ont-elles influencé la trajectoire et l'influence du mouvement transgenre ?

Je préfère qualifier ce phénomène d'industrie plutôt que de mouvement. L'accent est mis sur la création de simulacres synthétiques des caractéristiques reproductives humaines, commercialisés à des fins de profit et d'ingénierie humaine. Contrairement à un véritable mouvement de défense des droits de l'homme pour les personnes marginalisées, les caractéristiques sexuelles synthétiques sont une illusion d'entreprise. Ceux qui les adoptent dans le but de renier la réalité ne sont pas marginalisés et ne constituent pas non plus une sous-catégorie du sexe reproducteur de notre espèce.

Le terme "transgenre" ne signifie rien en ce qui concerne les personnes. Il n'a pas de définition claire et universellement acceptée, et englobe des significations diverses et souvent contradictoires. Il tente de couvrir un large spectre, allant des agressions médicales affectant des organes reproducteurs sains aux expressions non médicales de sentiments à l'égard des stéréotypes liés au rôle sexuel, impliquant parfois une intervention chirurgicale et des médicaments, parfois non. S'agit-il d'un fétiche sexuel ou d'une forme de résistance contre les normes comportementales assignées par la culture et fondées sur le sexe ? Le concept d'une communauté cohésive appelée "transgenre" est tout aussi insaisissable ; au lieu de cela, le "transgendérisme" apparaît comme un conglomérat mû par les pressions des entreprises, qui préparent les adultes et, plus significativement, les enfants à la dissociation industrielle de leur corps - une activité florissante.

Alimentée par des capitaux supplémentaires provenant d'investisseurs et de philanthropes, une industrie dédiée à la dissociation du corps sexué a connu une croissance explosive. Des personnes qui ne comprennent peut-être pas pleinement la nature de cette industrie en tirent profit. Des personnalités comme Whoopi Goldberg sont associées à des agences de mannequins qui s'adressent à ceux qui tentent de se dissocier de leur sexe. Des artistes capturent des images d'individus aux identités sexuelles synthétiques ; des programmes télévisés mettent en scène des personnages qui tentent de se dissocier socialement et médicalement de leur réalité sexuée ; et des cabinets d'avocats tirent profit de procès impliquant des personnes qui veulent renier leur sexe ou protéger la catégorie juridique du sexe.

La propagande générée par cette source de revenus a profondément ancré l'idéologie de la "transition sexuelle" sur le marché. Une simple recherche sur Google de "couvertures de magazines transgenres pour 2020" révèle une abondance de magazines véhiculant un message cohérent. Il convient de noter que ces publications font partie de conglomérats disposant de plateformes et d'investissements dans le domaine des technologies médicales et bénéficiant du soutien de sociétés de gestion d'actifs telles que BlackRock.

Quels sont les principaux objectifs et motivations de ceux qui investissent leur argent dans les organisations LGBT ?

Les principaux catalyseurs de l'industrie du genre sont enracinés dans les développements technologiques associés à un marché sans entraves. Les identités médico-sexuelles, ainsi que la reproduction technologique, sont au premier plan des tentatives visant à faire progresser notre espèce au-delà de nos frontières humaines actuelles. Le lien stratégique entre un programme visant à déconstruire le sexe reproductif et un mouvement de défense des droits civiques centré sur l'attirance pour le même sexe était un pur génie - un renard métaphorique dans le poulailler, mais déguisé en poule.

Nous sommes à la veille de percées dans les domaines du génie génétique, de l'intelligence artificielle (IA) et de la reproduction artificielle, qui constituent autant d'industries importantes. La convergence de ces domaines indique une trajectoire vers un avenir qui transcende notre état humain actuel. Depuis le début des années 2000, les médias et les gourous de la technologie issus de la Silicon Valley ont alimenté un récit prédisant une fusion plus intégrale de l'homme et de l'IA, envisageant la création d'une espèce hybride. Le marché florissant de la procréation assistée, déjà évalué à 27 milliards de dollars, s'inscrit dans une tendance plus large qui consiste à considérer l'intérieur du corps humain comme un paysage commercial lucratif. Avec le développement d'injections capables de modifier notre ADN, il existe un potentiel apparent de rentabilité dans le traitement du corps humain, des fœtus et des organes reproducteurs des femmes en tant que canevas pour des interventions technologiques. L'industrie de la reproduction technologique semble annoncer un avenir dans lequel la reproduction sans copulation ni gestation pourrait être la norme. Le récit de l'identité de genre sert ces entreprises de marketing en réduisant notre humanité entièrement sexuée à l'état de marchandise.

Quels sont les principaux contributeurs au mouvement transgenre ?

Gilead Sciences apparaît comme l'un des principaux soutiens des questions LGBT, avec d'autres contributeurs notables, notamment les fondations Open Society, Gill, Arcus, Ford, Astraea, Tides, Evelyn et Walter Haas, David Bohnett, Wells Fargo et Pride de George Soros. Ces entités sont d'importants bailleurs de fonds de l'agenda visant à déconstruire le sexe reproductif humain. La Fondation Arcus, soutenue par les actions des fondateurs dans la société médicale de 130 milliards de dollars, étend son soutien à des organisations telles que la Fondation Astraea, et joue un rôle central dans la création d'une infrastructure politique. Cette infrastructure soutient des organisations telles que le GLSEN, qui introduit l'idéologie du genre dans les écoles, et le GLAAD, qui est chargé de façonner le discours des médias sur cette industrie en la promouvant comme un "droit de l'homme". Le financement soutient également l'Institut Victory, qui forme des leaders à des rôles politiques susceptibles d'influencer les politiques de soutien à l'industrie. MAP est une autre fondation qui suit le financement philanthropique cultivé par ces organisations.

Martine Rothblatt est une autre figure influente de cette transformation sociétale. Anciennement connu sous le nom de Martin, Rothblatt a adopté des simulacres synthétiques de l'humanité entièrement sexuée des femmes et s'identifie désormais comme une femme. Se décrivant lui-même comme un "transhumain", Rothblatt plaide en faveur d'une augmentation humaine qui remette en question les concepts traditionnels du sexe. Il plaide notamment pour la fusion des humains avec l'IA, la réalité virtuelle, la reproduction technologique et d'autres technologies transformatrices. Avec d'autres avocats transsexuels, M. Rothblatt a rédigé le premier "projet de loi sur le genre", qui vise à garantir les droits des personnes qui subissent des augmentations pour modifier leur réalité physique. M. Rothblatt a été encadré par Ray Kurzweil, de Google, et par William Sims Bainbridge, directeur du programme des systèmes cyber-humains de la Fondation nationale des sciences.

Alors que les organisations LGBT reçoivent d'énormes injections de fonds de la part de bailleurs de fonds, comment les petits groupes locaux peuvent-ils riposter ?

Dans un premier temps, il est crucial d’informer les gens sur les investissements financiers substantiels dirigés vers une circonscription illusoire. Il n’y a pas de personnes « transgenres », alors que soutiennent exactement ces fonds ? Ils alimentent les efforts visant à conférer des droits humains à une partie de la population qui cherche à renier son humanité – un concept qui mérite un examen plus approfondi. En recadrant le discours des droits humains des marginalisés vers les droits de ceux qui tentent de renier leur humanité, nous pouvons offrir une nouvelle perspective. Les droits de genre, dans ce contexte, servent de base politique au discours naissant sur les droits autour de l’intelligence artificielle (IA) ou des cyborgs à leurs débuts. La nécessité de se réapproprier la langue est tout aussi importante. Chaque fois que nous utilisons leurs termes fabriqués comme « transgenre », « identité de genre » ou « usage correct des pronoms », nous renforçons par inadvertance la notion de personnes existant en dehors des limites du sexe biologique de notre espèce. Il est essentiel de mettre l’accent sur la clarté quant à l’opportunité de la communication. Plutôt que de répondre aux questions comme si « transgenre » était une véritable catégorie, une approche plus efficace consiste à s’interroger sur sa signification, en remettant en question la compréhension supposée. De même, interrompre et recadrer des déclarations telles que « personnes trans » en suggérant : « Voulez-vous dire des individus qui tentent de renier leur réalité sexuée ? peut remodeler le discours.

Enfin, le changement ne peut être réalisé de manière isolée. Que ce soit en organisant un effort collectif ou en travaillant individuellement, il est impératif d’agir. Tirez parti de vos forces, parlez sans hésitation de la vérité et résistez à la tentation d’apaiser. Cette industrie prédatrice a jeté son dévolu sur la prochaine génération, exigeant que même ceux qui ne sont pas familiers avec l’activisme se manifestent. La vérité, ancrée dans la réalité biologique, est notre alliée la plus puissante, soutenue par l’ensemble du monde vivant.

Cet article a été initialement publié dans The European Conservative.